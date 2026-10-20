Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στον κόσμο - Σε ποια θέση είναι Ρονάλντο και Μέσι

Χωρίς μεγάλες εκπλήξεις η πρώτη δεκάδα της λίστας.

Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στον κόσμο - Σε ποια θέση είναι Ρονάλντο και Μέσι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως παραμένει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και για τη σεζόν 2026-27, με τα συνολικά έσοδά του να υπολογίζονται στα 276 εκατομμύρια ευρώ.

Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Transfermarkt», βασιζόμενη στις εκτιμήσεις του Forbes, οι οποίες συνυπολογίζουν τόσο τις απολαβές των ποδοσφαιριστών από την αγωνιστική τους δραστηριότητα όσο και τα έσοδα από εμπορικές συμφωνίες και άλλες εξωγηπεδικές δραστηριότητες.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρίσκεται σε απόσταση από τον δεύτερο της κατάταξης, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εμφανίζεται να συγκεντρώνει 133,4 εκατομμύρια ευρώ. Η οικονομική ισχύς του Ρονάλντο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το συμβόλαιό του στην Αλ Νασρ, αλλά και με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η Whoop, και τα έσοδα από το εμπορικό σήμα «CR7». Παράλληλα, η καθαρή περιουσία του εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μέσι, με τις απολαβές του από την Ίντερ Μαϊάμι να ενισχύονται και από εμπορικές συμφωνίες, καθώς και από συνεργασίες που συνδέονται με το πρωτάθλημα, όπως αυτές με την Adidas και την Apple TV.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Κιλιάν Εμπαπέ, με συνολικά έσοδα 92 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 62 εκατομμύρια προέρχονται από την αγωνιστική του δραστηριότητα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια από εξωγηπεδικές πηγές.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Βινίσιους Τζούνιορ, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στα μεγαλύτερα εμπορικά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα αποτελεί τον μοναδικό επιπλέον ποδοσφαιριστή, πέρα από τους προαναφερθέντες, που ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά οι πρώτοι δέκα της λίστας

1. Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Νασρ 276 εκατ. ευρώ

2. Λιονέλ Μέσι Ίντερ Μαϊάμι 133,4

3. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 92 εκατ.

4. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 78,2

5. Βινίσιους Τζούνιορ Ρεάλ Μαδρίτης 69,9

6. Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα 50,6

7. Σαντιό Μανέ Αλ Νασρ 49,7

8. Τζουντ Μπέλινγκχαμ Ρεάλ Μαδρίτης 41,4

9.Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου 38,6

10. Μοχάμεντ Σαλάχ Τραμπζονσπόρ 36,8

COMMENTS
LATEST NEWS
19:54 ΣΠΟΡ

Α1 Πόλο Ανδρών: Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Νέα Σμύρνη και έβαλε τέλος στο αήττητο του Πανιωνίου

19:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Πήρε το «θρίλερ» με τα Μέγαρα το Ψυχικό - Εύκολη νίκη για τους Μαχητές Πειραματικού

19:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από τη μεγάλη ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (vid)

19:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στον κόσμο - Σε ποια θέση είναι Ρονάλντο και Μέσι

19:03 EUROLEAGUE

Πλήγμα στον Ολυμπιακό: Εκτός για 20 μέρες ο Φουρνιέ - Αμφίβολος ενόψει Φενέρ ο Μοντέρο

18:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομερή ΑΕΚ πήρε την ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Youth League (vids)

18:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μύκονος - Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, για το FIBA Europe Cup

18:33 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: «Ξένο σώμα» ο Ντόρσεϊ - Η απουσία που προκάλεσε αίσθηση (pics)

18:31 STORIES

MATCH MODE με guest τον Λεωνίδα Βόκολο

18:28 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παπανικολάου: «All-time classic η ερυθρόλευκη - Ο Ολυμπιακός κάνει βήματα μπροστά»

18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι Αργεντινοί συνδέουν τον Ικάρντι με τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας