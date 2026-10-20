Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στον κόσμο - Σε ποια θέση είναι Ρονάλντο και Μέσι

Στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως παραμένει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και για τη σεζόν 2026-27, με τα συνολικά έσοδά του να υπολογίζονται στα 276 εκατομμύρια ευρώ.

Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Transfermarkt», βασιζόμενη στις εκτιμήσεις του Forbes, οι οποίες συνυπολογίζουν τόσο τις απολαβές των ποδοσφαιριστών από την αγωνιστική τους δραστηριότητα όσο και τα έσοδα από εμπορικές συμφωνίες και άλλες εξωγηπεδικές δραστηριότητες.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρίσκεται σε απόσταση από τον δεύτερο της κατάταξης, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εμφανίζεται να συγκεντρώνει 133,4 εκατομμύρια ευρώ. Η οικονομική ισχύς του Ρονάλντο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το συμβόλαιό του στην Αλ Νασρ, αλλά και με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η Whoop, και τα έσοδα από το εμπορικό σήμα «CR7». Παράλληλα, η καθαρή περιουσία του εκτιμάται ότι έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μέσι, με τις απολαβές του από την Ίντερ Μαϊάμι να ενισχύονται και από εμπορικές συμφωνίες, καθώς και από συνεργασίες που συνδέονται με το πρωτάθλημα, όπως αυτές με την Adidas και την Apple TV.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Κιλιάν Εμπαπέ, με συνολικά έσοδα 92 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 62 εκατομμύρια προέρχονται από την αγωνιστική του δραστηριότητα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια από εξωγηπεδικές πηγές.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Βινίσιους Τζούνιορ, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στα μεγαλύτερα εμπορικά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα αποτελεί τον μοναδικό επιπλέον ποδοσφαιριστή, πέρα από τους προαναφερθέντες, που ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά οι πρώτοι δέκα της λίστας

1. Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Νασρ 276 εκατ. ευρώ

2. Λιονέλ Μέσι Ίντερ Μαϊάμι 133,4

3. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 92 εκατ.

4. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 78,2

5. Βινίσιους Τζούνιορ Ρεάλ Μαδρίτης 69,9

6. Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα 50,6

7. Σαντιό Μανέ Αλ Νασρ 49,7

8. Τζουντ Μπέλινγκχαμ Ρεάλ Μαδρίτης 41,4

9.Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου 38,6

10. Μοχάμεντ Σαλάχ Τραμπζονσπόρ 36,8