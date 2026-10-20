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Ο λόγος που αποκλείστηκε από το «El Clasico» ο διαιτητής που σφύριξε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Έπειτα από παρέμβαση του Ζοσέ Μουρίνιο, ο Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ δεν θα σφυρίξει όπως ήταν προγραμματισμένο το επερχόμενο ντέρμπι ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος που αποκλείστηκε από το «El Clasico» ο διαιτητής που σφύριξε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
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Στο πρώτο τους «συναπάντημα» για τη φετινή σεζόν, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου», με τους «μπλαουγκράνα» να θέλουν να δώσουν συνέχεια στο απόλυτο νικών τους στο πρωτάθλημα, ενώ από την άλλη η «Βασίλισσα» στοχεύει στη νίκη που θα την επαναφέρει στη συζήτηση για τον τίτλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για να σφυρίξει το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας, εξαιρέθηκε από την αναμέτρηση έπειτα από παρέμβαση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Το όνομα του Ισπανού ρέφερι που πρόσφατα διηύθυνε και το ελληνικό ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είχε διαρρεύσει εδώ και αρκετό καιρό ως η επιλογή για το Clásico, ωστόσο η διοίκηση της Ρεάλ ήταν εξ αρχής αντίθετη λόγω παλαιότερων παραπόνων από τις διαιτησίες του.

Τελικά, η ένσταση που κατέθεσε ο «Special One» εισακούστηκε από την αρμόδια επιτροπή διαιτησίας, η οποία αποφάσισε την αντικατάστασή του, με το νέο διαιτητή του αγώνα να αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

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