Τρομερή ΑΕΚ πήρε την ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Youth League (vids)

Μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Κ19 της ΑΕΚ στο UEFA Youth League, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Joie Stadium. Η Ένωση παρέμεινε αήττητη μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της League Phase, επιβεβαιώνοντας πως μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και πήραν προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Αργυρίου δημιούργησε την ευκαιρία και ο Σιούτας αξιοποίησε την ασίστ του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η αντίδραση των Άγγλων, ωστόσο, ήταν άμεση, καθώς στο 8' ο Λαμπ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 16ο λεπτό, μάλιστα, η Σίτι άγγιξε την ανατροπή, αλλά η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκόρμαν σταμάτησε στο δοκάρι.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ αναζήτησε τις στιγμές της στην κόντρα επίθεση και στο 73' έχασε σημαντική ευκαιρία για να ανακτήσει το προβάδισμα. Ο Αργυρίου έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, όμως το σουτ που επιχείρησε από το ύψος της περιοχής κατέληξε άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ιωάννου χρειάστηκε να επέμβει αποτελεσματικά, αποτρέποντας το γκολ και κρατώντας την Ένωση στο παιχνίδι. Η Μάντσεστερ Σίτι πίεσε μέχρι το τέλος και στις καθυστερήσεις έφτασε κοντά στο νικητήριο τέρμα, όμως το δυνατό σουτ του Ολιβερ πέρασε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι.

Με την ισοπαλία αυτή, η Κ19 της ΑΕΚ έφτασε τους πέντε βαθμούς στη League Phase του UEFA Youth League, μετά το 0-0 με τη ΛΑΣΚ και τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, συνεχίζοντας την αξιόλογη πορεία της στη διοργάνωση.

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ 1-1

Μάντσεστερ Σίτι (Ράις): Σαμπό, Ενφονκό (80' Λόρι), Ντρέικ, Μπάρετ, Χίντλι, Ολιβερα, Μάιλς, Πάρκερ (78' Γουντ), Γκόρμαν, Σαμπά και Λαμπ.

ΑΕΚ (Παπαπαναγής): Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρρόπουλος, Ταμπάκογλου, Φραντζεσκάκης (90' Τσαραμανίδης), Σκάκιτς, Γκολφίνος (74' Στεργιαρόπουλος), Αμανατίδης (78' Ποντίκης), Σιούτας (46' Τσαντίλας) και Αργυρίου (90' Γεωργίου).