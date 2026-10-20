Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τον κόσμο για τη στήριξη - Η ερυθρόλευκη είναι πάντα η αγαπημένη φανέλα»

Ο Ολυμπιακός εγκαινίασε το απόγευμα της Τρίτης (20/10) τη νέα του μπουτίκ στο κέντρο του Πειραιά με όνομα «House of Legends».

Ολόκληρος ο οργανισμός αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια, με τον Έλληνα τεχνικό να αναφέρεται σε δηλώσεις του για το νέο κατάστημα, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους για τη διαρκή συμπαράσταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο coach Μπαρτζώκας:

«Καταρχάς να ευχηθώ στους ανθρώπους κάθε καλό. Το μαγαζί είναι εκπληκτικό, στο πώς έχει στηθεί, με τις λίγες γνώσεις που έχω από εσωτερική διακόσμηση, αλλά και το περιεχόμενο, το προϊόν είναι πολύ καλό. Και το μαγαζί είναι σε πολύ κεντρικό σημείο στον Πειραιά. Συνήθως αυτά τα καταστήματα πηγαίνουν καλά, όταν πηγαίνει και η ομάδα, είναι συνυφασμένα. Οπότε εύχομαι να υπάρξει κάτι καλό, να πάμε καλά σαν σύλλογος και οι άνθρωποι εδώ να έχουν επιτυχία στο πώς φαντάστηκαν να στήσουν αυτό το μαγαζί και στο πώς προσβλέπουν να πάει.

Εγώ είμαι λίγο παραδοσιακός, οπότε για μένα η πιο ωραία φανέλα είναι πάντα η ερυθρόλευκη. Οι φίλοι μου είναι και κάποιας ηλικίας οπότε έχουν ίδια γούστα με μένα, οπότε την παραδοσιακή θα τους έκανα δώρο. Αλλά νομίζω ότι όλες είναι πολύ ωραίες και η κόκκινη είναι ρετρό εμφάνιση η οποία παραπέμπει στο παρελθόν, αλλά και η μαύρη είναι πολύ καλή, δεν την έχουμε φορέσει ακόμα. Νομίζω γενικά όμως ό,τι υπάρχει εδώ είναι πολύ δυνατό, αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό της ομάδας μας.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό (σσ. η παρουσία του κόσμου). Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας για το πόσο δίπλα είναι στον σύλλογο, σε όλα τα τμήματα, αλλά και στο μπάσκετ. Σήμερα είναι εδώ για να δει τους παίκτες της ομάδας μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο για σήμερα, αλλά για όλη την υποστήριξη».