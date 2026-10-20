Ολυμπιακός: «Ξένο σώμα» ο Ντόρσεϊ - Η απουσία που προκάλεσε αίσθηση (pics)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μοιάζει να είναι «ξένο σώμα» πλέον στον Ολυμπιακό και πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας απέχει και από τις εταιρικές εκδηλώσεις.

Σύσσωμη η ομάδα και το προπονητικό επιτελείο βρέθηκαν στα εγκαίνια του νέου καταστήματος «House of Legends» με προϊόντα του Ολυμπιακού στον Πειραιά, με την απουσία του Ελληνοαμερικανού γκαρντ να προκαλεί αίσθηση.

Θυμίζουμε πως ο Ντόρσεϊ απολογήθηκε στη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» μετά το σχόλιό του κατά της διοίκησης και του Γιώργου Μπαρτζώκα, και την Τρίτη (20/10) προπονήθηκε μόνος του, αναμένοντας την απόφαση της τιμωρίας του.

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