· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Ξένο σώμα» ο Ντόρσεϊ - Η απουσία που προκάλεσε αίσθηση (pics)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει τεθεί εκτός ομάδας από τον Ολυμπιακό και απέχει ακόμα και από τις εκδηλώσεις των Πειραιωτών.

Ολυμπιακός: «Ξένο σώμα» ο Ντόρσεϊ - Η απουσία που προκάλεσε αίσθηση (pics)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μοιάζει να είναι «ξένο σώμα» πλέον στον Ολυμπιακό και πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας απέχει και από τις εταιρικές εκδηλώσεις.

Σύσσωμη η ομάδα και το προπονητικό επιτελείο βρέθηκαν στα εγκαίνια του νέου καταστήματος «House of Legends» με προϊόντα του Ολυμπιακού στον Πειραιά, με την απουσία του Ελληνοαμερικανού γκαρντ να προκαλεί αίσθηση.

Θυμίζουμε πως ο Ντόρσεϊ απολογήθηκε στη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» μετά το σχόλιό του κατά της διοίκησης και του Γιώργου Μπαρτζώκα, και την Τρίτη (20/10) προπονήθηκε μόνος του, αναμένοντας την απόφαση της τιμωρίας του.

Δείτε φωτογραφίες:

COMMENTS
LATEST NEWS
19:54 ΣΠΟΡ

Α1 Πόλο Ανδρών: Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Νέα Σμύρνη και έβαλε τέλος στο αήττητο του Πανιωνίου

19:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Πήρε το «θρίλερ» με τα Μέγαρα το Ψυχικό - Εύκολη νίκη για τους Μαχητές Πειραματικού

19:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από τη μεγάλη ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (vid)

19:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοί είναι οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στον κόσμο - Σε ποια θέση είναι Ρονάλντο και Μέσι

19:03 EUROLEAGUE

Πλήγμα στον Ολυμπιακό: Εκτός για 20 μέρες ο Φουρνιέ - Αμφίβολος ενόψει Φενέρ ο Μοντέρο

18:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρομερή ΑΕΚ πήρε την ισοπαλία με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Youth League (vids)

18:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μύκονος - Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, για το FIBA Europe Cup

18:33 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: «Ξένο σώμα» ο Ντόρσεϊ - Η απουσία που προκάλεσε αίσθηση (pics)

18:31 STORIES

MATCH MODE με guest τον Λεωνίδα Βόκολο

18:28 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

18:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παπανικολάου: «All-time classic η ερυθρόλευκη - Ο Ολυμπιακός κάνει βήματα μπροστά»

18:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι Αργεντινοί συνδέουν τον Ικάρντι με τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας