Super League 2: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Η Super League 2 γνωστοποίησε, όπως κάθε Τρίτη, το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για το προσεχές τριήμερο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν δύο σημαντικές αναμετρήσεις ανάμεσα σε ομάδες που διεκδικούν τους στόχους τους, με την Athens Kallithea να αντιμετωπίζει την ΑΕΛ το Σάββατο και τον Πανιώνιο να φιλοξενεί τη Μαρκό την Κυριακή. Αμφότερα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί την Ελλάς Σύρου, ενώ η Νίκη Βόλου θα δοκιμαστεί στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας, σε μία ακόμη αγωνιστική με σημαντικές αναμετρήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

14:45 Athens Kallithea - ΑΕΛ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Γρ. Λαμπράκης»)

15:00 Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου (Δημ. Σερρών)

15:00 Ολυμπιακός Β - Νέστος Χρυσούπολης (Προπ. Κέντρο Ρέντη)

15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου (Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

14:45 Πανιώνιος - Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Πανιώνιου)

15:00 Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

15:00 Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR (ΔΑΚ Κομοτηνής)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

14:45 Ζάκυνθος - Πύργος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου)