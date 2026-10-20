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MATCH MODE με guest τον Λεωνίδα Βόκολο

Γιώργος Τσαντάκης και Άγγελος Μπασινάς υποδέχονται στο studio του MATCH MODE τον Λεωνίδα Βόκολο και έχουν να πουν… πολλά για το παρόν και να θυμηθούν ακόμα περισσότερα για το... παρελθόν!

MATCH MODE με guest τον Λεωνίδα Βόκολο
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Η ΑΕΚ δίνει απόψε τη μεγάλη «μάχη» της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι και την Πέμπτη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΟΦΗ συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους σε Conference League και Europa League αντίστοιχα.

Για μια ακόμα εβδομάδα το MATCH MODE δηλώνει… παρών, με τους Γιώργο Τσαντάκη και Άγγελο Μπασινά να υποδέχονται στο… καναπέ τους τον Λεωνίδα Βόκολο με τον οποίο θα σχολιάσουν όλες τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις.

Τετάρτη (21/10) βράδυ, στις 23:30 ακριβώς, Μπασινάς, Βόκολος και Τσαντάκης στο MATCH MODE του Onsports.

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