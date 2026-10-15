Δεν είναι «Τσάμπιονς Λι-Ν-γκ» αλλά «Τσάμπιονς Λιγκ» πανάθεμά σας!

Εν έτει 2026 και αρκετοί συμπατριώτες μας speakers και αθλητικοί ρεπόρτερ δεν θέλουν να μάθουν πώς να το προφέρουν σωστά.

Χρήστος Κάβουρας

Δεν είναι «Τσάμπιονς Λι-Ν-γκ» αλλά «Τσάμπιονς Λιγκ» πανάθεμά σας!
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Άντε πάλι. Άλλη μία χρονιά, άλλη μία σεζόν, άλλος ένας speaker που ανεβαίνει στο μικρόφωνο με ύφος «το ’χω» και ξεστομίζει το αιώνιο, το διαχρονικό, το μισητό: «Τσάμπιονς Λι-ν-γκ». Ναι, με νι και το γνωστό «ξεχειλωμένο» -νγκ που καρφώνει στο αυτί σαν τάκλιν σε αστράγαλο δεκαριού.

Καταλαβαίνουμε ότι στον Έλληνα η λέξη γλιστράει εύκολα προς το «Λι-ν-γκ», λες και είναι η κατάληξη -ing στα αγγλικά. Είναι σαν το «espresso» που γίνεται «εξπρέσο», το βι-έι-άρ που βαριόμαστε και το λέμε VAR ή ακόμα ο Ότο Ρεχάγκελ που έγινε… Ότο Ρεχά-Ν-γκελ. Εύκολο να το πεις λάθος αλλά εξίσου εύκολο να το κράξεις.

Δεν θα δείξουμε βίντεο, ούτε και θα προβάλουμε κάποια παρελθοντική δήλωση. Ξέρουν ποιοι είναι.

Τόσα χρόνια τα ίδια

Από τότε που πρωτακούσαμε τον όρο Champions League, από την εποχή που το βλέπαμε με την κεραία και περιμέναμε την Τετάρτη σαν θρησκευτική γιορτή στις 21:45, το ακούμε συστηματικά λάθος. Λες και υπάρχει κάποιο μυστικό manual που γράφει: «Μην ξεχάσεις το νι, αλλιώς δεν πιάνεται η ανακοίνωση».

Turkey Soccer Champions League

(AP Photo/Thanassis Stavrakis)

AP

Οι sportscasters έχουν κάθε δικαίωμα να μπερδέψουν την προφορά ονόματος ενός παίκτη. Συμβαίνει, άνθρωποι είναι, και τα ονόματα πλέον έχουν περισσότερα σύμφωνα από κωδικό Wi-Fi, όπως καλή ώρα του Μουαντιλμαντζί του Ολυμπιακού που ευτυχώς που έχει νορμάλ μικρό όνομα - το Marius- και δεν χρειάζεται να παθαίνουμε κράμπα στη γλώσσα σε κάθε επαφή του με την μπάλα. Αλλά το ρημαδο-όνομα του Champions League; Αυτό όχι.

Ειδικά όταν το ξεχειλώνουν με έναν τρόπο που κάνει ακόμα και το σήμα της UEFA να ανατριχιάζει. Εν έτει 2026, με τεχνητή νοημοσύνη, με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ, με μικρόφωνα που πιάνουν μέχρι και τον αναστεναγμό του προπονητή, πώς γίνεται να μην μπορούμε να πούμε σωστά μία από τις δύο λέξεις;

Τσάμπιονς + Λιγκ. Απλό. Καθαρό. Ελληνικότατο και, κυρίως χωρίς νι!

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