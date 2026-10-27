«Λιόλιος Gate»: Τη Δευτέρα η κατάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη στον ανακριτή

Άλλαξε η μέρα κατάθεσης του Παναγιώτη Γιαννάκη στον ανακριτή.

«Λιόλιος Gate»: Τη Δευτέρα η κατάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη στον ανακριτή
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Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί την προσεχή Δευτέρα (2/11) ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει σχετικά με την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος ήταν να καταθέσει την Πέμπτη (29/10), έχει προγραμματισμένο ραντεβού στις 11:00, όταν και θα κληθεί να δώσει τη δική του εικόνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να καταθέσει στις αρμόδιες αρχές, μετά την αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Γιαννάκης φέρεται να ήταν θύμα χειραγώγησης αγώνα κατά τη διάρκεια της προπονητικής του θητείας στον Άρη.

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