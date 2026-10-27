ΕΟΚ: Εκλογές στις 20/12 - «Τέλος» Κορομηλάς, Πηλοΐδης, στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι εμπλεκόμενοι

Τη διεξαγωγή εκλογών στις 20 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η ΕΟΚ, όπως και την παραπομπή όλων των εμπλεκόμενων στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας.

ΕΟΚ: Εκλογές στις 20/12 - «Τέλος» Κορομηλάς, Πηλοΐδης, στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι εμπλεκόμενοι
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Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την προκήρυξη εκλογών για τη νέα διοίκηση στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ παράλληλα επισημοποίησε το «τέλος» των Ηλία Κορομηλά και Τάσου Πηλοΐδη από την ΚΕΔ, αλλά και την παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΔΣ να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το ΔΣ έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Παύση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.
  • Παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
  • Εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), κατόπιν αποδοχής της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοϊδη.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα και τη δημοκρατική ανανέωση τον Δεκέμβριο.

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