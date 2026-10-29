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Λεσόρ: «Σημαντικό να χτίζουμε τις μεταξύ μας σχέσεις, να έχουμε χημεία και να τη βγάζουμε στο παρκέ»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για το παιχνίδι με την Εφές και την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Κωνσταντινούπολη.

Ηλίας Λαλιώτης

Λεσόρ: «Σημαντικό να χτίζουμε τις μεταξύ μας σχέσεις, να έχουμε χημεία και να τη βγάζουμε στο παρκέ»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, όπου την Παρασκευή (30/10, 19:30) θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου και κλήθηκε να σχολιάσει τη βαριά ήττα που υπέστη η τουρκική ομάδα από τη Χάποελ, αλλά και τη χημεία στο Τριφύλλι.

«Είναι δικό τους πρόβλημα (σ.σ. για την ήττα της Εφές), θα ψάξουν αντίδραση. Εμείς νοιαζόμαστε για το παιχνίδι μας και τους εαυτούς μας» ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε για το αν η καλή χημεία είναι κλειδί για τον Παναθηναϊκό: «Είναι σημαντικό να χτίζουμε τις μεταξύ μας σχέσεις, να έχουμε χημεία. Ειδικά εκτός παρκέ. Είναι δική μας ευθύνη να είμαστε καλά μεταξύ μας, στ’ αποδυτήρια, όταν είμαστε μαζί στ’ αποδυτήρια, να περνάμε καλά και μετά να το μεταφέρουμε στο παρκέ».

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