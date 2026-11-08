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Κόντης: «Κάναμε τα πάντα για τη νίκη, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μας χαροποιεί»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο, ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, χωρίς να κρύψει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα.

Κόντης: «Κάναμε τα πάντα για τη νίκη, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μας χαροποιεί»
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Ο Χρήστος Κόντης υποστήριξε πως ο ΟΦΗ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο, ενώ δεν δέχθηκε ουσιαστική απειλή από τον αντίπαλό της. Όπως σημείωσε, οι Περιστεριώτες επέλεξαν να δώσουν προτεραιότητα στην αμυντική τους λειτουργία, δυσκολεύοντας την προσπάθεια του ΟΦΗ να φτάσει στο γκολ.

Παράλληλα, ο Κόντης αναφέρθηκε στη διακοπή του πρωταθλήματος, τονίζοντας πως το διάστημα των δύο εβδομάδων θα δώσει στην ομάδα του την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να ανασυνταχθεί.

Όσα δήλωσε ο Κόντης:

«Κάναμε καλό παιχνίδι. Ο Ατρόμητος ήρθε για να αμυνθεί μαζικά, εμείς δεν κινδυνεύσαμε και δεν θυμάμαι τον Λίλο να χρειάζεται να κάνει κάποια απόκρουση.

Όσο περνούσε ο χρόνος, βρίσκαμε τις προϋποθέσεις για να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο διατηρήσαμε την ίδια ένταση, κάναμε αλλαγές και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες.

Κάναμε τα πάντα για τη νίκη. Είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μας χαροποιεί, αλλά όταν δεν χάνεις, κοιτάζεις ήδη το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε δύο εβδομάδες μπροστά μας για να ξεκουραστούμε, ώστε να επιστρέψουμε δυνατά στη σειρά των αγώνων μετά τη διακοπή».

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