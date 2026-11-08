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Αναστάτωση στη Νορβηγία: Κατέρρευσε εξέδρα με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ

Ένα απρόοπτο περιστατικό επισκίασε την αναμέτρηση της Τρόμσο με την Μπόντο Γκλιμτ για την 26η αγωνιστική της Eliteserien, καθώς τμήμα της εξέδρας των φιλοξενούμενων υποχώρησε.

Αναστάτωση στη Νορβηγία: Κατέρρευσε εξέδρα με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ
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Ένα απρόσμενο και ανησυχητικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Νορβηγία, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τρόμσο και την Μπόντο Γκλιμτ, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του νορβηγικού πρωταθλήματος.

Περίπου στο 40ό λεπτό του αγώνα, τμήμα της εξέδρας στην οποία βρίσκονταν οι φίλοι της Μπόντο Γκλιμτ παρουσίασε πρόβλημα στη στατικότητά του και υποχώρησε. Όπως μετέδωσε το TV 2, ορισμένοι φίλαθλοι έπεσαν μέσα από την κατασκευή, με το περιστατικό να προκαλεί άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Αμέσως δόθηκαν οδηγίες από τα μεγάφωνα του γηπέδου στους οπαδούς των φιλοξενούμενων να απομακρυνθούν από την εξέδρα, προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες και ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη.

Μάλιστα, λίγο πριν από τη διακοπή είχε προηγηθεί ακόμη ένα δυσάρεστο συμβάν για την Μπόντο Γκλιμτ, καθώς ο Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ τραυματίστηκε στον αυχένα έπειτα από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Τρόμσο και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο.

Παρά την αναστάτωση, το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά την προσωρινή διακοπή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι φίλαθλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός από την υποχώρηση της εξέδρας.

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