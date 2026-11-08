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Σαρωτικός Παναθηναϊκός στο Μετς: Επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ και έκανε το 4/4

Την εξαιρετική του πορεία στο πρωτάθλημα συνέχισε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς.

Σαρωτικός Παναθηναϊκός στο Μετς: Επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ και έκανε το 4/4
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιβλήθηκε με 3-0 σετ του ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των νικών.

Οι γηπεδούχες μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και από τα πρώτα λεπτά του πρώτου σετ πήραν τον έλεγχο, αποκτώντας προβάδισμα με 9-6. Η Ορβόσοβα έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση, ενώ το αποτελεσματικό μπλοκ του Παναθηναϊκού δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο. Παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να επιστρέψει, μειώνοντας σε 23-20, οι «πράσινες» διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έκαναν το 1-0 με 25-22.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με μεγάλη ένταση, προηγήθηκε γρήγορα με 7-2 και δεν επέτρεψε στις φιλοξενούμενες να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους δέκα πόντους (17-7), με τις γηπεδούχες να κατακτούν εύκολα το σετ με 25-13, παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα για τη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει στο τρίτο σετ και ξεκίνησε καλύτερα, προηγούμενος με 5-2. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, ισοφάρισε σε 5-5 και στη συνέχεια πέρασε μπροστά στο σκορ με 10-8.

Με την Ορβόσοβα να πιέζει έντονα από τη γραμμή του σερβίς, οι γηπεδούχες κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο 21-16. Στη συνέχεια διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους και ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 25-19, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

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