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Παναθηναϊκός: Το νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου για Γιόκιτς!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν κρύβει την αδυναμία του στον Νίκολα Γιόκιτς κι έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, χρησιμοποιώντας μια φιγούρα Playmobil.

Παναθηναϊκός: Το νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου για Γιόκιτς!
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Ο Νίκολα Γιόκιτς αποτελεί τον αγαπημένο παίκτη του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αναφερθεί πολλές φορές στο ενδεχόμενο να τον δει με την πράσινη φανέλα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να κάνει την προσπάθειά του για να φέρει τον Σέρβο σούπερ σταρ στην Αθήνα, έχοντας αποκαλύψει στο παρελθόν πως είχε κάνει πρόταση στους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο «Joker» παραμένει στο μυαλό του Γιαννακόπουλου, ο οποίος φρόντισε να το υπενθυμίσει μέσα από μια ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια εικόνα με τον Γιόκιτς σε μορφή φιγούρας Playmobil, συνοδεύοντάς την με το χαρακτηριστικό μήνυμα: «Όταν υπολογίζεις τι μπορείς να προσφέρεις σε Γιόκιτς».

Δείτε το ποστ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

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