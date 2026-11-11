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Super League: Άλλαξε η ώρα του Ηρακλής - Παναιτωλικός

Τέσσερις ώρες νωρίτερα από την αρχική ώρα διεξαγωγής θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό 

Super League: Άλλαξε η ώρα του Ηρακλής - Παναιτωλικός
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Μια μικρή αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα της Super League για την 12η αγωνιστική, αφού άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του Ηρακλής - Παναιτωλικός.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τέσσερις ώρες νωρίτερα απ΄ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί κι εν τέλει θα κάνει σέντρα στις 17:00 αντί για τις 21:00, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.11.2026 στις 17:00 (αντί για τις 21:00)».

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