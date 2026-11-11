Super League: Άλλαξε η ώρα του Ηρακλής - Παναιτωλικός

Μια μικρή αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα της Super League για την 12η αγωνιστική, αφού άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του Ηρακλής - Παναιτωλικός.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τέσσερις ώρες νωρίτερα απ΄ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί κι εν τέλει θα κάνει σέντρα στις 17:00 αντί για τις 21:00, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.11.2026 στις 17:00 (αντί για τις 21:00)».