Σε εθνική... έκπληξη κλήθηκε ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ
O εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ θα εκπροσωπήσει την Κ18 άλλης Εθνικής ομάδας και όχι της Ολλανδίας
Στα χνάρια του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ αλλά με τη φανέλα άλλης Εθνικής ομάδας, βαδίζει ο εγγονός του Ολλανδού, Σέι Κρόιφ-Μπιν, ο οποίος δέχθηκε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Κ18 των ΗΠΑ.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι γιος της Σαντάλ Κρόιφ, κόρης του σπουδαίου Ολλανδού, και του Αμερικανού Τοντ Μπιν, ιδρυτή της ακαδημίας TOVO στη Βαρκελώνη.
Ο νεαρός έχει μεγαλώσει στην Ισπανία και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της Χιμνάστικ Ταραγόνα, ωστόσο έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ΗΠΑ μέσω του πατέρα του.
Μάλιστα, δεν είναι ο πρώτος απόγονος του Γιόχαν Κρόιφ που συνδέεται με το αμερικανικό ποδόσφαιρο, καθώς ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδελφός του, Τζέσουα Ανγκόι-Κρόιφ, είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στους Ντέιτον Ντατς Λάιονς.
Και ο Γιόχαν Κρόιφ είχε άλλωστε αγωνιστεί στις ΗΠΑ φορώντας τις φανέλες των Λος Άντζελες Άζτεκς και Ουάσινγκτον Ντίπλοματς.