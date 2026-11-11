· ΗΠΑ

Σε εθνική... έκπληξη κλήθηκε ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ

O εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ θα εκπροσωπήσει την Κ18 άλλης Εθνικής ομάδας και όχι της Ολλανδίας

Σε εθνική... έκπληξη κλήθηκε ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα χνάρια του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ αλλά με τη φανέλα άλλης Εθνικής ομάδας, βαδίζει ο εγγονός του Ολλανδού, Σέι Κρόιφ-Μπιν, ο οποίος δέχθηκε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Κ18 των ΗΠΑ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι γιος της Σαντάλ Κρόιφ, κόρης του σπουδαίου Ολλανδού, και του Αμερικανού Τοντ Μπιν, ιδρυτή της ακαδημίας TOVO στη Βαρκελώνη.

Ο νεαρός έχει μεγαλώσει στην Ισπανία και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της Χιμνάστικ Ταραγόνα, ωστόσο έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ΗΠΑ μέσω του πατέρα του.

Μάλιστα, δεν είναι ο πρώτος απόγονος του Γιόχαν Κρόιφ που συνδέεται με το αμερικανικό ποδόσφαιρο, καθώς ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδελφός του, Τζέσουα Ανγκόι-Κρόιφ, είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στους Ντέιτον Ντατς Λάιονς.

Και ο Γιόχαν Κρόιφ είχε άλλωστε αγωνιστεί στις ΗΠΑ φορώντας τις φανέλες των Λος Άντζελες Άζτεκς και Ουάσινγκτον Ντίπλοματς.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φενέρμπαχτσε: Τέλος από τον πάγκο ο Ντιρκ Κάιτ

16:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βίτορ Περέιρα: Έμαθε ότι απολύθηκε από τη Νότιγχαμ… από τα ίδια του τα παιδιά!

16:00 MVP

Οι ιστορίες γύρω από τον Νίκολα Γιόκιτς θα μας φτιάχνουν πάντα τη διάθεση

15:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε εθνική... έκπληξη κλήθηκε ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ

15:33 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Αμφίβολος ο Ερτέλ με Δόξα Λευκάδας

15:17 SUPER LEAGUE

Super League: Άλλαξε η ώρα του Ηρακλής - Παναιτωλικός

14:52 SUPER LEAGUE

Σε νέα εποχή περνά ο Ολυμπιακός: Ψηφίστηκε η ρύθμιση για το Νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης - Πότε θα είναι έτοιμο

14:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν: Βγαίνει στην αγορά για νέο τερματοφύλακα - Ποιον έχει στο «ραντάρ» της

14:04 EUROLEAGUE

Δεν πάει πουθενά ο Ιτούδης - Η δήλωση στήριξης του Γιανάι

13:51 EUROLEAGUE

Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον Σμιτς μέχρι το τέλος της σεζόν

13:37 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Φτερά» έκαναν τα εισιτήρια με Νόρτζελαντ - «Πράσινη εκστρατεία» και για Φράιμπουργκ

13:32 STORIES

To ΜΠΙΦ S2E26: Άλλη μια μέρα με «Λιόλιος Gate» και Εθνική Ελλάδος!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας