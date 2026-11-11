Σε εθνική... έκπληξη κλήθηκε ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ

Στα χνάρια του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ αλλά με τη φανέλα άλλης Εθνικής ομάδας, βαδίζει ο εγγονός του Ολλανδού, Σέι Κρόιφ-Μπιν, ο οποίος δέχθηκε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Κ18 των ΗΠΑ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι γιος της Σαντάλ Κρόιφ, κόρης του σπουδαίου Ολλανδού, και του Αμερικανού Τοντ Μπιν, ιδρυτή της ακαδημίας TOVO στη Βαρκελώνη.

Ο νεαρός έχει μεγαλώσει στην Ισπανία και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της Χιμνάστικ Ταραγόνα, ωστόσο έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ΗΠΑ μέσω του πατέρα του.

Μάλιστα, δεν είναι ο πρώτος απόγονος του Γιόχαν Κρόιφ που συνδέεται με το αμερικανικό ποδόσφαιρο, καθώς ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδελφός του, Τζέσουα Ανγκόι-Κρόιφ, είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στους Ντέιτον Ντατς Λάιονς.

Και ο Γιόχαν Κρόιφ είχε άλλωστε αγωνιστεί στις ΗΠΑ φορώντας τις φανέλες των Λος Άντζελες Άζτεκς και Ουάσινγκτον Ντίπλοματς.