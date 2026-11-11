Βίτορ Περέιρα: Έμαθε ότι απολύθηκε από τη Νότιγχαμ… από τα ίδια του τα παιδιά!

Η ζωή ενός προπονητή στην Premier League μπορεί πολλές φορές να είναι σκληρή και κάπως άδικη. Αυτό διαπίστωσε με τον... δύσκολο τρόπο ο Βίτορ Περέιρα, με τον πρώην πλέον προπονητή της Νότιγχαμ να καταφέρνει να σώσει την ομάδα από τη μάχη του υποβιβασμού - κατάσταση στην οποία παρέλαβε την ομάδα - ωστόσο απολύθηκε δίχως να το περιμένει.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ενημερώθηκε με έναν άκρως παράδοξο τρόπο για την απόλυσή του, καθώς δεν ήταν η ίδια η διοίκηση που του γνωστοποίησε την αποχώρησή του, αλλά τα ίδια του τα παιδιά.

Όπως είπε, ο Περέιρα έλαβε email στις 23:58 της 30ής Ιουνίου, με το οποίο ενημερώθηκε επίσημα για την απόφαση της διοίκησης. Μάλιστα, δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη ότι επρόκειτο να απολυθεί, με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστεί πλήρως.

Μιλώντας στο πορτογαλικό Μέσο ZeroZero, ο ίδιος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο έμαθε ότι δεν θα συνέχιζε στη Νότιγχαμ:

«Ξύπνησα μέσα στη νύχτα και τα παιδιά μου βρίσκονταν κάτω, στο σαλόνι. Άκουσα έναν θόρυβο, κατέβηκα και μου είπαν: “Μπαμπά, απολύθηκες”. Αυτό ήταν, έτσι ακριβώς συνέβη».

Ο Περέιρα δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η ομάδα την αποχώρησή του, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω από τον ιδιοκτήτη του συλλόγου.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η απόφαση δεν ήταν καν του ιδιοκτήτη. Οι άνθρωποι γύρω του δημιούργησαν την ιδέα ότι, για να δείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία, το καλύτερο θα ήταν να επιλέξουν τον Όλιβερ Γκλάσνερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναγνώρισε την αξία του Αυστριακού προπονητή, ο οποίος έχει κατακτήσει το Europa League με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και το Conference League την περσινή σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο τόνισε πως μετά τη δουλειά που είχε προηγηθεί στη Νότιγχαμ περίμενε τουλάχιστον μια προσωπική επικοινωνία.

«Σέβομαι τη δουλειά του, έχει κερδίσει το Europa League. Αλλά μετά από όσα κάναμε εκεί, θα έπρεπε να είχαμε δεχθεί ένα τηλεφώνημα. Αυτό ήταν το ελάχιστο. Θα έπρεπε να με ευχαριστήσουν, να μου πουν ότι επιλέγουν κάτι διαφορετικό και να προχωρήσουμε. Έτσι όπως έγινε, δεν είναι σωστό. Δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ».

Κλείνοντας, ο Πορτογάλος τεχνικός παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη εμπειρία τον αιφνιδίασε, παρά τα χρόνια που έχει περάσει στο ποδόσφαιρο: «Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα στο ποδόσφαιρο, αλλά τελικά όχι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».