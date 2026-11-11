· Γαλλία

Χάνει το ντέρμπι με την Ιταλία ο Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αντιμετωπίζει μια ήπια θλάση, η οποία τον θέτει εκτός της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Ιταλία.

Χάνει το ντέρμπι με την Ιταλία ο Εμπαπέ
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Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην εθνική Γαλλίας με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Τετάρτης (11/11), μία ημέρα πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Ιταλία για το Nations League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας L’Équipe, ο 27χρονος επιθετικός έμεινε εκτός προγράμματος λόγω μιας ήπιας θλάσης που υπέστη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι απέναντι στη «σκουάντρα ατζούρα», το οποίο θα διεξαχθεί στο Μιλάνο την Πέμπτη (12/11, 21:45).

Παρά την απουσία του, τα πρώτα μηνύματα για την κατάστασή του είναι καθησυχαστικά. Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, ο τραυματισμός δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία και, εκτός απροόπτου, ο Εμπαπέ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση για την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Τουρκία, στις 15 Νοεμβρίου (21:45), στην τελευταία αγωνιστική της League.

Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα σχετικά με τη σχέση του Εμπαπέ με τον Ζιντάν στο πλαίσιο της εθνικής ομάδας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ των δύο.

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