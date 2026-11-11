· Καλλιθέα

Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για την Athens Kallithea

Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε η Athens Kallithea από τη ΔΕΑΒ, για τη ρίψη δύο κροτίδων από οπαδούς της στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο.

Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για την Athens Kallithea
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ποινή μίας αγωνιστικής χωρίς την παρουσία φιλάθλων στην έδρα της καλείται να εκτίσει η Athens Kallithea, μετά τα περιστατικά που σημειώθηκαν στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League 2 απέναντι στον Πανιώνιο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το γκολ του Μιχάλη Μανιά, με το οποίο οι «κυανόλευκοι» άνοιξαν το σκορ από την άσπρη βούλα, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας άναψαν και πέταξαν δύο κροτίδες στη θύρα 3. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), με απόφασή της την Τετάρτη (11/11), ανακοίνωσε την επιβολή ποινής μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στην αθηναϊκή ομάδα.

Η Athens Kallithea έχει μπροστά της δύο διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις, επομένως θα εκτίσει την τιμωρία της στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η απόφαση:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1.Αφού έλαβε υπόψη της,α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,β) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ATHENS ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣ, στις 08/11/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027 και ειδικότερα στο 39ο λεπτό αυτού, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, που βρίσκονταν στη θύρα 3, ενεργοποίησαν και έρριψαν, εντός της κερκίδας της θύρας αυτής, δύο (2) κροτίδες, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου προσώπου από τους εκεί ευρισκόμενους φιλάθλους,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 32/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ATHENS KALLITHEA, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης, ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:25 EUROLEAGUE

Γιαμπουσέλε: «Συνεχίζω να δουλεύω, να αγωνίζομαι, να δίνω τα πάντα»

18:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήγμα για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ: Χειρουργείο και τέλος η σεζόν για τον Μπαρενετσέα

18:09 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Νιώθω ότι έχω πολλά ακόμη να δώσω, έχω μεγάλη δίψα για ποδόσφαιρο»

18:05 SUPER LEAGUE

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καλάμπρια: «Είναι ηγέτης - Δίνει τα πάντα για την ομάδα»

17:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανείπωτη τραγωδία: 22χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε από καρδιακή ανακοπή στην προπόνηση

17:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Οβόνο ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρωτοφανή ποινή για τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

17:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live: Νέφτσι - Μύκονος για το Europe Cup

17:28 SUPER LEAGUE

Στο μυαλό του Ντέρεκ Κινγκ ο Λιβάι Γκαρσία για τη ρεβάνς με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

17:18 SUPER LEAGUE 2

Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για την Athens Kallithea

17:13 OPINION

Το μεγάλο στοίχημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR και το …θεώρημα της πεντάδας

16:57 EUROLEAGUE

Στο Βελιγράδι για την Παρτίζαν ο Σίλβα

16:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάνει το ντέρμπι με την Ιταλία ο Εμπαπέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας