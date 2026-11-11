Στο μυαλό του Ντέρεκ Κινγκ ο Λιβάι Γκαρσία για τη ρεβάνς με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Στο «Γεώργιος Καλαφάτης» επέλεξε να παραμείνει ο Λιβάι Γκαρσία κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, προκειμένου να δουλέψει πάνω στη βελτίωση της αγωνιστικής του κατάστασης και να επιστρέψει σταδιακά στο επιθυμητό επίπεδο.

Ο 28χρονος επιθετικός, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τον αρχηγό του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αποφάσισε να μην ταξιδέψει στην πατρίδα του για τις διεθνείς υποχρεώσεις, δίνοντας προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, μετά τον μυϊκό τραυματισμό που αντιμετώπισε, δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει πλήρως τη φυσική και αγωνιστική του κατάσταση, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης για την περίπτωσή του.

Παρόλα αυτά, ο ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας, Ντέρεκ Κινγκ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τον Γκαρσία στην αποστολή για τη δεύτερη αναμέτρηση με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην Αντίγκουα, λόγω του τραυματισμού του. Ωστόσο, ο Κινγκ εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάστασή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει για τη δεύτερη αναμέτρηση.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση του Λιβάι. Δεν είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα, αλλά υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να έρθει μαζί μας για το δεύτερο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί σε συνεννόηση τόσο με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και με τον Παναθηναϊκό.

«Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί του και με τον σύλλογό του και θα πάρουμε την κατάλληλη απόφαση», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο αναμετρήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο νικητής του ζευγαριού θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Gold Cup 2027.