Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καλάμπρια: «Είναι ηγέτης - Δίνει τα πάντα για την ομάδα»

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό, συμβάλλοντας στην εντυπωσιακή πορεία της ομάδας τόσο στη Super League όσο και στο Conference League.

Ο Ιταλός αμυντικός έχει βάλει τη δική του υπογραφή στην πορεία του «τριφυλλιού», καθώς δεν περιορίζεται στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά προσφέρει και σημαντικές λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τελευταία αναμέτρηση με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, όταν ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο 90+4' και χάρισε στον Παναθηναϊκό ένα πολύτιμο τρίποντο.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στην πατρίδα του. Η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» αφιέρωσε ιδιαίτερη αναφορά στον ποδοσφαιριστή των «πράσινων», αποθεώνοντας την παρουσία του στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το δημοσίευμα στάθηκε στις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στη ζωή του Καλάμπρια στη χώρα μας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Μίλαν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το αφιέρωμα

Για το παιχνίδι με τον Ηρακλή: «Τι έχει συμβεί με τον Καλάμπρια; Τρία γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια του — έχει εξελιχθεί σε ηγέτη για τον Παναθηναϊκό.Είναι Κυριακή απόγευμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε βαθιά στις καθυστερήσεις, όταν ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι υπέρ του Τριφυλλιού — μιας ομάδας που, σαράντα λεπτά νωρίτερα, είχε ισοφαρίσει με τον Ντέσερς (πρώην παίκτη της Κρεμονέζε), έπειτα από ασίστ του Κυριακόπουλου (ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σασουόλο, Μπολόνια και Μόντσα). Όλα δείχνουν ότι την εκτέλεση θα αναλάβει ο Λιβάι Γκαρσία — επιθετικός που σκοράρει και για την εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο —, αλλά τότε εμφανίζεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια, παίρνει την μπάλα και κανείς δεν φέρνει αντίρρηση. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, τοποθετώντας την στη γωνία, και διαμορφώνει το 2-1.Ο Ντάβιντε Καλάμπρια να εκτελεί πέναλτι; Ίσως φαντάζει παράξενο στους φίλους της Μίλαν. Αν και ο Καλάμπρια ανέλαβε την ευθύνη και σκόραρε κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής διαδικασίας των πέναλτι εναντίον του Ηρακλή, ποτέ δεν συγκαταλεγόταν στους πέντε ή έξι βασικούς εκτελεστές στη Μίλαν. Στην Ελλάδα, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Πλέον, με τον νέο προπονητή, Νίστρουπ, ο Ντάβιντε είναι ο δεύτερος στη σειρά για την εκτέλεση των πέναλτι».

Για τις ελπίδες του Παναθηναϊκού γιαν πρωτάθλημα: «Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το πρωτάθλημα;— Στην “πράσινη” πλευρά της Αθήνας, ο Καλάμπρια εκτιμάται, επειδή δίνει τα πάντα για την ομάδα, ενώ τυγχάνει σεβασμού και λόγω της πορείας του στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή, στο +4 από τον Ολυμπιακό, και έχει σοβαρές πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή για πρώτη φορά μετά από 17 (!) χρόνια. Στο Conference League, έχει πετύχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες».

Για το αγωνιστικό του στυλ: «Ο Ντάβιντε αγωνίζεται ως δεξιός μπακ, όπως ακριβώς και στη Μίλαν, αλλά εδώ του δίνεται η ελευθερία να προωθείται στην επίθεση —κάτι που κάνει συχνά, είτε ανεβαίνοντας από την πλευρά είτε συγκλίνοντας προς τον άξονα. Πρόκειται για μια ικανότητα που πηγάζει από τα νεανικά του χρόνια, όταν αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή».

Για τη ζωή του στην Ελλάδα: «Η ίδια η Αθήνα βοηθά επίσης: είναι μια πανέμορφη πόλη με εξαιρετική ποιότητα ζωής, ενώ η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι γεμάτη ζωντάνια. Από μακριά, ο Καλάμπρια παρακολουθεί τη Μίλαν, γνωρίζοντας ότι αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει στην Ιταλία — ίσως όταν λήξει το τρέχον συμβόλαιό του, σε ενάμιση χρόνο. Στο μεταξύ, απολαμβάνει το παρόν και τη ζωή του στην Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης είχε πει κάποτε ότι το ανθρώπινο σώμα φτάνει στο απόγειό του στην ηλικία των τριάντα ετών· ο Νταβίντε κλείνει τα τριάντα σε τρεις εβδομάδες».

Για τον τρόπο που έφυγε από τη Μίλαν: «Ο Ντάβιντε έφτασε στην Ελλάδα απογοητευμένος, μετά το τέλος της θητείας του στη Μίλαν. Ο σύλλογος τον άφησε να αποχωρήσει με τη λήξη του συμβολαίου του, παρόλο που ήταν ο αρχηγός της ομάδας ως ελεύθερος παίκτης».