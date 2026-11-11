Φενέρμπαχτσε: Τέλος από τον πάγκο ο Ντιρκ Κάιτ

Παρελθόν από τη Φενερμπαχτσέ αποτελεί ο Ντιρκ Κάιτ, καθώς ο τουρκικός σύλλογος γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ολλανδό προπονητή.

Ο 46χρονος Κάιτ είχε αναλάβει προσωρινά τα «ηνία» του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, ύστερα από την αποχώρηση του Ισμαΐλ Καρτάλ, και καθοδήγησε τεχνικά τους «κιτρινομπλέ» στην εντός έδρας ήττα 2-1 από την Γκεζτεπέ για το πρωτάθλημα και την εντός έδρας νίκη 3-2 επί της Λίβερπουλ για τη league phase του Champions League.

Ο... καταλύτης για την αποχώρηση του Κάιτ ήταν η πρόσληψη του Εμρέ Μπελόζογλου στην τεχνική ηγεσία των «καναρινιών», ενώ διοικητικό πόστο στον Τουρκικό σύλλογο θα αναλάβει και ο θρύλος της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι.

Ενώ υπήρχαν συζητήσεις στο εσωτερικό του συλλόγου αναφορικά με το αν ο παλαίμαχος Ολλανδός διεθνής εξτρέμ θα παρέμενε στο «Σουκρού Σαράτσογλου» ως βοηθός του νέου προπονητή, η διοίκηση αποφάσισε τελικά την οριστική απομάκρυνσή του.

Πάντως, ο Κάιτ είχε ξεκαθαρίσει ότι ήταν διατεθειμένος να συνεχίσει στη «Φενέρ», ωστόσο αναγνώριζε πως την τελική απόφαση θα έπαιρναν οι διευθυντές του συλλόγου και όχι ο ίδιος.