ΑΕΚ: Αμφίβολος ο Ερτέλ με Δόξα Λευκάδας

Η συμμετοχή του Τομά Ερτέλ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Δόξα Λευκάδας για την 7η αγωνιστική της GBL κρίνεται αμφίβολη, αφού δεν προπονήθηκε σήμερα.

Το πρόβλημα με τον Ερτέλ έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα τραυματισμών που καλείται να διαχειριστεί ο Σάκοτα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν και τη θλάση στους κοιλιακούς του Δημήτρη Φλιώνη.

Επομένως, η διαθεσιμότητά του για την αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στη Δόξα Λευκάδας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή του στις προπονήσεις που απομένουν μέχρι τον αγώνα.