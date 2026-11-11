Ο Οβόνο ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρωτοφανή ποινή για τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Βαρύ είναι το κλίμα στο ισπανικό ποδόσφαιρο μετά τον τραγικό θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ στις 3 Νοεμβρίου. Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης έχασε τη ζωή του έπειτα από μια σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της FC Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο, σε μια φάση που έχει συγκλονίσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 25χρονος γκολκίπερ, με καταγωγή από την Ισημερινή Γουινέα, είχε βγει αρκετά μακριά από την εστία του, φτάνοντας μέχρι το κέντρο του γηπέδου, προκειμένου να απομακρύνει την μπάλα. Η σύγκρουση με τον Ντε Μιγκέλ αποδείχθηκε μοιραία, προκαλώντας ένα κύμα συλλυπητηρίων και μηνυμάτων συμπαράστασης κατά τη διάρκεια της τελευταίας αγωνιστικής της Liga.

Την ίδια στιγμή, ο Οβόνο φέρεται να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχει επηρεαστεί βαθύτατα από την τραγωδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του οικεία πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Στο τραπέζι ακόμη και οριστική ανάκληση της άδειάς του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πειθαρχική διάσταση της υπόθεσης, καθώς η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναμένεται να αποφασίσει για την αθλητική τιμωρία του τερματοφύλακα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Cadena COPE, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά τον αποκλεισμό του για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τα σχετικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για 15 αγωνιστικές, βάσει των κανονισμών.

Ωστόσο, στο προσκήνιο βρίσκεται και ένα πολύ πιο αυστηρό ενδεχόμενο. Το αρμόδιο όργανο θα μπορούσε, θεωρητικά, να προχωρήσει σε απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος ή ακόμη και σε οριστική ανάκληση της άδειας του Οβόνο, κάτι που θα του στερούσε τη δυνατότητα να αγωνιστεί.

Μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη για τα ισπανικά ποδοσφαιρικά δεδομένα, καθώς ανάλογα μέτρα συνδέονται συνήθως με εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις, όπως η χειραγώγηση αγώνων.

Θα πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η απόφαση της Ομοσπονδίας αφορά αποκλειστικά το αθλητικό σκέλος της υπόθεσης. Ξεχωριστά εξετάζεται το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών, με τον Οβόνο να ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος ακόμη και με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην απόφαση της Ομοσπονδίας, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμενόταν εντός της ημέρας.