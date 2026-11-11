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Προμηθέας - Τρεπσκά 81-71: Άνετο απόγευμα στην Πάτρα και μεγάλο βήμα πρόκρισης

Με πρωταγωνιστή τον Έβανς οι Πατρινοί διπλασίσαν τις νίκες τους κόντρα στην Τρεπσκά.

Προμηθέας - Τρεπσκά 81-71: Άνετο απόγευμα στην Πάτρα και μεγάλο βήμα πρόκρισης
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Ο Προμηθέας Πάτρας υπερασπίστηκε την έδρα του, επικρατώντας της Τρέπτσα με 81-71, σε μια αναμέτρηση όπου κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα και να εξασφαλίσει τη νίκη με διψήφια διαφορά.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 0-4, όμως ο Αντετοκούνμπο απάντησε με τρίποντο και φάουλ, φέρνοντας το ματς στα ίσα. Ο Κόουλμαν έκανε το 6-6, ενώ το τρίποντο του Κουλμπόκα έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στον Προμηθέα (9-6). Οι Πατρινοί ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με επιμέρους σερί 6-0, διαμορφώνοντας το 17-9.

Η Τρέπτσα προσπάθησε να επιστρέψει στη δεύτερη περίοδο, με τον Χάσμπρουκ και τον Τοκότο να μειώνουν σε 18-14. Ο Κάθμπερτσον, ωστόσο, έδωσε ξανά λύση από την περιφέρεια, ενώ οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και πλησίασαν στον πόντο (25-24), με δύο τρίποντα του Τούσιτς. Ο Γκράχαμ ισοφάρισε σε 26-26, αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Αντίθετα, ο Προμηθέας αντέδρασε και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το πάνω χέρι με 37-31.

Στην τρίτη περίοδο, η Τρέπτσα επιχείρησε να μειώσει εκ νέου, φτάνοντας στο 42-38, όμως οι γηπεδούχοι είχαν τις απαντήσεις. Ο Ουίλιαμς με τρίποντο και κάρφωμα έδωσε σημαντική ώθηση στον Προμηθέα, ενώ το σερί 5-0 των Κόουλμαν και Καλαϊτζάκη έφερε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 12 πόντους (52-40). Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με δικό τους σερί, με τον Τοκότο να διαμορφώνει το 53-47 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Η τελευταία περίοδος ανήκε στους Πατρινούς. Τα τρίποντα των Καλαϊτζάκη και Κουλμπόκα διατήρησαν τον Προμηθέα σε θέση ισχύος, ενώ ο Έβανς ανέλαβε δράση από τα 6,75μ. με δύο διαδοχικά εύστοχα σουτ, ανεβάζοντας το σκορ στο 67-55. Ο ίδιος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, σημειώνοντας ακόμη ένα τρίποντο, με τον Κόουλμαν να διευρύνει τη διαφορά στους 14 πόντους (73-59).

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το προβάδισμά τους και έφτασαν στην τελική επικράτηση με 81-71, πανηγυρίζοντας μια σημαντική εντός έδρας νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-9, 37-31, 53-47, 81-71

Τα στατιστικά του αγώνα.

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