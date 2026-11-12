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AEK: «Κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2029 ο Λούκα Γιόβιτς – Η ρήτρα αποδέσμευσης των 20.000.000 ευρώ

Η αγωνιστική αναγέννηση του Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει προκαλέσει αίσθηση και στη Γερμανία, με το έγκριτο περιοδικό «Kicker» να αφιερώνει εκτενές δημοσίευμα στον Σέρβο επιθετικό, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τα δεδομένα της συμφωνίας τους «κιτρινόμαυρους» για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Βαγγέλης Πάτας

AEK: «Κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2029 ο Λούκα Γιόβιτς – Η ρήτρα αποδέσμευσης των 20.000.000 ευρώ
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Με αφορμή την αναμέτρηση της Σερβίας με τη Γερμανία στο Βελιγράδι την Παρασκευή (13/11), το «Kicker» παρουσίασε την εντυπωσιακή πορεία του Γιόβιτς στην ΑΕΚ, τα επιτεύγματά του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, αλλά και τα εγκωμιαστικά σχόλια του Ζοσέ Μουρίνιο.

Επίσης, στο δημοσίευμα επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ για τη συμφωνία του Σέρβου επιθετικού με την «Ένωση» για νεό συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, στο οποίο έχουν ήδη πέσει υπογραφές και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Στο νέο συμβόλαιο του Γιόβιτς προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για ενδεχόμενη μεταγραφή σε κορυφαίο πρωτάθλημα.

Η απίθανη ατάκα του γιου του για την ΑΕΚ!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία προσωπική ιστορία που φιλοξενείται στο αφιέρωμα, αποτυπώνοντας το ξεχωριστό δέσιμο της οικογένειας του Σέρβου με την «Ένωση».

Όπως είχε αποκαλύψει ο Γιόβιτς την περασμένη άνοιξη, ο γιος του τον είχε ρωτήσει γιατί υπέγραψε στην ΑΕΚ μόνο για δύο χρόνια κι όχι μέχρι το τέλος της καριέρας του!

Μια αυθόρμητη ερώτηση που μαρτυρά πόσο όμορφα βιώνει η οικογένεια του Σέρβου τη ζωή στην Αθήνα και την παρουσία του στους «κιτρινόμαυρους», με την επέκταση της συνεργασίας έως το 2029 να ανοίγει ένα ακόμη μεγαλύτερο κεφάλαιο στην κοινή τους διαδρομή.

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