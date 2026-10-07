Παρί – Βιλερμπάν 96-98: Πήρε το γαλλικό ντέρμπι η ομάδα του Πάρκερ

Η 4η αγωνιστική της EuroLeague άρχισε με το γαλλικό ντέρμπι. Η Παρί υποδέχτηκε την Βιλερμπάν, με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν με τη νίκη από την πρωτεύουσα επικρατώντας 98-96.

Το ματς ήταν ντέρμπι και οι γηπεδούχοι είχαν μικρό προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Όμως η ομάδα του Τόνι Πάρκερ κράταγε το καλύτερο για το τέλος.

Στα 2:43 για τη λήξη, το σκορ ήταν 95-91. Ένα καλάθι του Μπεσόν και δύο βολές του Μιλς έφεραν την ισοφάριση. Ο Ιφί με μία βολή έκανε το 96-95, για να ακολουθήσει το κρίσιμο δίποντο του Γουότερς και 1/2 βολές του Μπολομπόι. Ο Ιφί αστόχησε στο τέλος σε τρίποντο και έτσι η Βιλερμπάν πανηγύρισε τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι έχουν πλέον ρεκόρ 2-2, ενώ η Παρί υποχώρησε στο 1-3. Ο Μιλς με 21 πόντους ήταν εξαιρετικός, ενώ ο Γουότερς ακολούθησε με 19. Για τους ηττημένους ο Ιφί είχε 30 και ο Ετιέν 27, όντας ουσιαστικά οι δύο λόγοι που η Παρί πάλεψε για τη νίκη μέχρι το τέλος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-14, 43-46, 77-74, 96-98

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.