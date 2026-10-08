Αιχμές για το «αντίο» του Μέσι με την Αργεντινή: «Δεν μας έδωσαν ούτε φανέλα»

Ο «Pulga» αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αγωνιστικά, όμως, μετά το τέλος της αναμέτρησης με το Μπενίν υπήρξε ένα παράπονο από την πλευρά της αφρικανικής ομάδας.

Οι άνθρωποι του Μπενίν ήθελαν να κρατήσουν ένα αναμνηστικό από τη συγκεκριμένη βραδιά, όμως, σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας, Γκέρνοτ Ρορ, οι παίκτες του δεν κατάφεραν να πλησιάσουν τους Αργεντινούς.

Όπως ανέφερε, η ασφάλεια δεν επέτρεψε στην αποστολή του Μπενίν να βρεθεί κοντά στη φυσούνα ή στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα να μην γίνει ούτε ανταλλαγή φανελών ούτε να υπάρξει φωτογραφία με τον Μέσι.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος της ιστορίας, ειδικά για έναν θρύλο του ποδοσφαίρου όπως ο Λιονέλ Μέσι. Και το να παίξουμε αυτόν τον αγώνα στο στάδιο Μονουμεντάλ ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για τους νεαρούς παίκτες μου. Το μόνο αρνητικό ήταν ότι οι Αργεντινοί δεν έδωσαν τίποτα στους παίκτες μας. Ούτε καν μια φωτογραφία. Θέλαμε να ανταλλάξουμε φανέλες, αλλά δεν πήραμε ούτε μία. Δεν μας άφηναν καν να πλησιάσουμε στη φυσούνα. Η ασφάλεια έδιωχνε τους πάντες. Κάποιοι παίκτες είχαν μάλιστα μαζί τους φανέλες για να τις ανταλλάξουν με άλλους Αργεντινούς παίκτες. Προσπαθήσαμε τα πάντα, αλλά μάταια», ανέφερε αρχικά ο Ρορ.

Ο προπονητής του Μπενίν αποκάλυψε στη συνέχεια πως κατάφερε να δώσει στον Λιονέλ Σκαλόνι μια φανέλα του Μέσι από το 2018, την οποία ο Αργεντινός σταρ είχε υπογράψει για τον ίδιο μετά από παιχνίδι με τη Νιγηρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. «Κατάφερα να δώσω τη φανέλα του Μέσι από το 2018, την οποία ο Αργεντινός αστέρας είχε υπογράψει για μένα μετά από αγώνα εναντίον της Νιγηρίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στον προπονητή, Λιονέλ Σκαλόνι. Του ζήτησα να τη υπογράψει και στη συνέχεια μου την επέστρεψε. Περίμενα μισή ώρα, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.