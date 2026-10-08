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NBA: Πλήγμα στους Τζαζ με Νούρκιτς - Το διάστημα απουσίας του Βόσνιου σέντερ

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς υπέστη μερική ρήξη στο δεξί πόδι κι αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, δημιουργώντας σημαντικό κενό στη ρακέτα των Γιούτα Τζαζ.

NBA: Πλήγμα στους Τζαζ με Νούρκιτς - Το διάστημα απουσίας του Βόσνιου σέντερ
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Σημαντικό πλήγμα προέκυψε για τους «Μορμόνους» λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA, καθώς ο Βόσνιος ψηλός θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρις Χέινς, ο Νούρκιτς υπέστη μερική ρήξη της πελματιαίας πλάκας στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού. Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει τη Γιούτα να προχωρήσει σε αλλαγές στα πλάνα της ενόψει της έναρξης της κανονικής περιόδου.

Ο Νούρκιτς αγωνίστηκε μόλις για 11 λεπτά στο πρώτο νικηφόρο (109-97) φιλικό των Τζαζ απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς. Δεν αγωνίστηκε, ωστόσο, στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων την περασμένη Τρίτη.

Ο Βόσνιος ψηλός υπέγραψε το καλοκαίρι νέο διετές συμβόλαιο με τη Γιούτα, ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια παραγωγική σεζόν. Συγκεκριμένα, είχε κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, 10,4 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 26,4 λεπτά συμμετοχής, με 50,3% στα σουτ εντός παιδιάς.

Μετά την αποχώρηση του Γουόκερ Κέσλερ, ο Νούρκιτς προορίζεται για τη βασική θέση του σέντερ των Τζαζ. Η απουσία του αφήνει πλέον κενό στη ρακέτα, με τους Τζάξον Χέις, Κάιλ Φιλιπόφσκι και Μο Μπάμπα να καλούνται να αυξήσουν τον ρόλο τους.

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