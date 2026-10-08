Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Διαφήμισε» τον Άρη με πρωταγωνιστές τα αδέρφια του, Θανάση και Κώστα!

Μολονότι ο «Greek Freak» να μην βρέθηκε στο «Nick Galis Hall» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των «κίτρινων», όμως, έζησε τη βραδιά από μακριά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στις ΗΠΑ λόγω των υποχρεώσεών του με τους Μαϊάμι Χιτ, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να αναδημοσιεύσει στα social media βίντεο από τον ελληνικό λογαριασμό της EuroLeague.

Στο βίντεο εμφανίζονται η είσοδος του Νίκου Γκάλη και του Ρίτσαρντ Σιάο, ενώ περιλαμβάνονται και όμορφες στιγμές από την αναμέτρηση, με τους Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.