· Νέστος Χρυσούπολης

Στον Νέστο Χρυσούπολης ο Σάκης Παπαβασιλείου

Ο Σάκης Παπαβασιλείου είναι ο νέος προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης, επιστρέφοντας στον πάγκο της ομάδας έπειτα από 10 χρόνια.

Στον Νέστο Χρυσούπολης ο Σάκης Παπαβασιλείου
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Από τις 24 Σεπτεμβρίου, όταν και αποχώρησε ο Τιμόθεος Καβακάς, ο Νέστος Χρυσούπολης πορευόταν χωρίς πρώτο προπονητή, με τον Αναστάσιο Σιδερίδη να αναλαμβάνει προσωρινά την τεχνική ηγεσία στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Superbet League 2 κόντρα σε Νίκη Βόλου και Μαρκό.

Ο Σάκης Παπαβασιλείου επιστρέφει στον Νέστο μετά από μία δεκαετία, αναλαμβάνοντας την αποστολή να οδηγήσει την ομάδα στην παραμονή της στην κατηγορία. Ο 50χρονος τεχνικός έπιασε ήδη δουλειά, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα την Τετάρτη (07/10).

Το ντεμπούτο του στον πάγκο του Νέστου θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (10/10), στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νέστος Χρυσούπολης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου.

Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή στην οικογένεια του Νέστου και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Καλή αρχή, coach!».

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