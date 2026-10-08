Συγκινητικός Μέσι για τον πατέρα του: «Δεν ξέρεις πόσο μας έλειψες χθες το βράδυ»

Ο «Pulga» έζησε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της σπουδαίας καριέρας του στο τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική Αργεντινής.

Ο Μέσι ολοκλήρωσε, έπειτα από δύο δεκαετίες, την παρουσία του με την «αλμπισελέστε», γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπατριώτες του. Η οικογένειά του βρέθηκε στο πλευρό του, ενώ εκατομμύρια Αργεντινοί κατέκλυσαν τους δρόμους του Μπουένος Άιρες και το «Μονουμεντάλ», προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την τελευταία του παράσταση με το εθνόσημο στο στήθος.

Μέσα σε αυτή τη συγκινητική βραδιά, ωστόσο, υπήρχε μια σημαντική απουσία για τον Μέσι. Ο πατέρας του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, δεν ήταν εκεί για να μοιραστεί μαζί του αυτή τη στιγμή. Ο Αργεντινός άσος αναφέρθηκε στην απουσία του πατέρα του με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρεις πόσο μας έλειψες χθες το βράδυ».