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Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Χωρίς Λάρκιν στην Αθήνα οι Τούρκοι

Χωρίς τον Σέιν Λάρκιν θα αντιμετωπίσει η Φενέρμπαχτσε τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague (08/10, 21:15).

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Χωρίς Λάρκιν στην Αθήνα οι Τούρκοι
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Ο Σέιν Λάρκιν δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει και δεν ταξίδεψε με την αποστολή της Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε στην αναμέτρηση του τουρκικού πρωταθλήματος απέναντι στην Κορφέζ, ωστόσο δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Έτσι, παρέμεινε στην Τουρκία, όπου θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, με στόχο να επιστρέψει πλήρως έτοιμος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Φενέρμπαχτσε.

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