Σπανούλης: «Στο δεύτερο ημίχρονο σταματήσαμε να παίζουμε, να μένουμε συγκεντρωμένοι και συνεπείς»

Ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, όπου ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Ωστόσο, ο τεχνικός των «κίτρινων» τόνισε πως στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του χαλάρωσαν και δεν διατήρησαν την ίδια ένταση.

Ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε ουσιαστικά πως ο Άρης πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι του και να διατηρεί τη συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη:

Για τη νίκη:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, χαλαρώσαμε, δώσαμε 16 επιθετικά ριμπάουντ, παίξαμε πιο ατομικό μπάσκετ. Πρέπει να μένουμε πιο συγκεντρωμένοι και συνεπείς για 40 λεπτα».

Για το αν είδε το μπάσκετ που ήθελε από το ρόστερ:

«Στο πρώτο ημίχρονο ναι, στο δεύτερο όχι όμως. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νίκη».