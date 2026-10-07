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Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ ο Ντεκ για το ματς με την Παρτίζαν

Ο Γκάμπριελ Ντεκ δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον αριστερό ώμο.

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ ο Ντεκ για το ματς με την Παρτίζαν
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Σημαντική απουσία για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με την Παρτίζαν, καθώς ο Γκάμπριελ Ντεκ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Αργεντινός φόργουορντ αισθάνεται ενοχλήσεις στον αριστερό ώμο και, όπως επιβεβαίωσε ο τεχνικός της «Βασίλισσας», θα απουσιάσει από το παιχνίδι με την Παρτίζαν για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ντεκ αναμένεται να χάσει και την επόμενη αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μανρέσα για την ACB. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί ο παίκτης, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

«Ο Γκάμπριελ Ντεκ τραυματίστηκε χθες. Σίγουρα δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ούτε αύριο ούτε το Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε τις εξετάσεις που θα γίνουν σήμερα ή αύριο για να μάθουμε το μέγεθος του τραυματισμού και πόσο καιρό θα μείνει εκτός» δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

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