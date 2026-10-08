EuroLeague: Η νίκη της Βιλερμπάν... άνοιξε την αυλαία, ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε

Η 4η αγωνιστική της EuroLeague άρχισε στη Γαλλία - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία.

EuroLeague: Η νίκη της Βιλερμπάν... άνοιξε την αυλαία, ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
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Η 4η αγωνιστική της EuroLeague ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης (07/10) με τη γαλλική μονομαχία ανάμεσα σε Παρί και Βιλερμπάν. Η ομάδα της Λυόν επικράτησε σε ένα δραματικό ντέρμπι που κρίθηκε στην τελευταία κατοχή, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη φετινή διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον, μεταφέρεται πλέον στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, με το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε να ξεχωρίζει. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν αύριο στην Αθήνα, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

4η αγωνιστική της EuroLeague:

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Παρί (Γαλλία) - Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 21:15

Ντουμπάι (ΗΑΕ) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 19:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 21:00

Βαλένθια (Ισπανία) - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Παρτιζάν (Σερβία) 21:45

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές (Τουρκία) 21:15

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 21:30

Μπασκόνια (Ισπανία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:30

Η βαθμολογία

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