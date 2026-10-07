Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Κέντρικ Ναν έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή!

Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει ενταχθεί ακόμη στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR και συνεχίζει τη δουλειά του με ατομικό πρόγραμμα, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε Video από την ατομική προπόνηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος δουλεύει καθημερινά με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.