Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Κέντρικ Ναν έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή!
Το Video της "πράσινης" ΚΑΕ με τον Αμερικανό να δουλεύει ατομικά στο glass floor του Telekom Center Athens.
Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει ενταχθεί ακόμη στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR και συνεχίζει τη δουλειά του με ατομικό πρόγραμμα, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς.
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε Video από την ατομική προπόνηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος δουλεύει καθημερινά με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.