Νταβίντ Σίλβα: Επιστρέφει στην ενεργό δράση τρία χρόνια μετά την απόσυρσή του

Ο Νταβίντ Σίλβα ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο σπουδαίος Ισπανός μέσος, ο οποίος τον Ιούλιο του 2023 ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, αποφάσισε να επιστρέψει στα γήπεδα για λογαριασμό της Σα Τιν.

Ο άλλοτε άσος της Βαλένθια, της Μάντσεστερ Σίτι και της Ρεάλ Σοσιεδάδ συμφώνησε με τη νεοφώτιστη ομάδα της Hong Kong Premier League, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του την Τετάρτη (07/10).

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφή για τα δεδομένα του πρωταθλήματος, με τον Σίλβα να προσθέτει στην ομάδα την τεράστια εμπειρία και την ποιότητά του. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Χονγκ Κονγκ, δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στις 18 Οκτωβρίου.

Η Σα Τιν ιδρύθηκε το 1982 και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της στις χαμηλότερες κατηγορίες του ποδοσφαίρου του Χονγκ Κονγκ. Φέτος, ωστόσο, εξασφάλισε την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία και πλέον ετοιμάζεται να υποδεχθεί στις τάξεις της έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα στο κορυφαίο επίπεδο.