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Σάκοτα: «Ο αντίπαλος έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν κρύφτηκε μετά τη δύσκολη νίκη της ΑΕΚ επί της Βίλπας, αναγνωρίζοντας πως η ομάδα του δεν παρουσίασε την εικόνα που θα ήθελε.

Σάκοτα: «Ο αντίπαλος έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε»
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Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην ανώτερη αγωνιστική κατάσταση της Βίλπας, την οποία χαρακτήρισε καλύτερη και πιο δεμένη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που έφτασαν πιο κοντά στη νίκη, με την ΑΕΚ να καταφέρνει τελικά να εκμεταλλευτεί ορισμένες κρίσιμες φάσεις στα τελευταία λεπτά και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σήμερα παίξαμε με μια ομάδα που είναι καλύτερα από εμάς αυτή τη στιγμή. Πολύ δεμένη, πολύ ομαδική σε κάθε άποψη. Προέρχεται από έναν ρυθμό πολλών αγώνων στα προκριματικά. Αξίζει συγχαρητήρια, ήταν πιο κοντά στη νίκη στο τέλος. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε κάποιες φάσεις. Οι νίκες μετράνε αλλά σίγουρα είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε».

Για τις απουσίες:

«Εννοείται ότι είναι διαφορετικό να έχεις όλη την ομάδα και να προπονείσαι με περισσότερους παίκτες που είναι physical. Δεν πρέπει να σταθούμε εκεί όμως. Ο αντίπαλος έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ αλλά εμείς κερδίσαμε γιατί στο τέλος ήμασταν τυχεροί και έξυπνοι, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αν είχαμε όλους τους παίκτες.

Ψάχνουμε το πρόσωπο μας, να βρούμε τη χημεία ιδιαίτερα αμυντικά. Δεχθήκαμε πολλά ευκολά καλάθια, δεν διαβάζαμε τίποτα. Αν δίνεις κάποιες οδηγίες και δεν περνάνε στο παρκέ δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Είναι βέβαια αρχή, θα δούμε».

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