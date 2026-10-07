Ολυμπιακός: Νίκησε τη Ντρίτα και απέχει μία νίκη από το Βαλκανικό Κύπελλο

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ακόμη μία καλή εμφάνιση και επικράτησε 3-0 σετ της Ντρίτα. Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν η Τέιλορ Μπάνιστερ με 16 πόντους, έχοντας ακόμη δύο άσους και ένα μπλοκ, το οποίο μάλιστα σημείωσε στον τελευταίο πόντο της αναμέτρησης. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της Μαριαλένας Αρτακιανού, που είχε 36% άριστες υποδοχές, σε σύνολο 46%.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατέκτησε το πρώτο σετ με 25-18, με την Μλεΐνκοβα να τελειώνει την τελευταία επίθεση. Στο δεύτερο σετ οι παίκτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους. Με άσο της Σαφμάστερ έφτασαν στο +9 (13-22) και στη συνέχεια, με επίθεση της Τραμπάλι, έκαναν το 2-0 με 25-14.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί σταθερά τον έλεγχο και το προβάδισμα. Το μπλοκ της Μπάνιστερ διαμόρφωσε το 25-20, με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο τελικό 3-0.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 14:30 το τελευταίο του παιχνίδι στο Βαλκανικό Κύπελλο, απέναντι στη Νακόβσκι Βόλεϊ. Σε περίπτωση νίκης, οι «ερυθρόλευκες» θα κατακτήσουν τον τίτλο της διοργάνωσης και μαζί το τελευταίο εισιτήριο για τη φάση των «64» του CEV Challenge Cup.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 14-25, 20-25).

Ντρίτα (Λόρικ Ιλάζι): Μπόζτεπε 12 (10/31 επ., 2 άσοι, 24% υπ. – 08% άριστες), Βαλ. Ραμαντάνι 4 (2/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μπόσκοβσκα 9 (6/30 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Κουίκι 3 (2/7 επ.1 άσος), Νουρ 10 (9/30 επ., 1 μπλοκ, 27% υπ. – 0% άριστες), Ερμπούγκα / Ιλάζι (λ. 18% υπ. – 09% άριστες), Φλ. Ραμαντάνι.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Τραμπάλι 12 (11/30 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 21% άριστες), Σαφμάστερ 8 (4/7 επ., 4 άσοι), Τερζόγλου 1 (0/1 επ., 1 άσος), Κριβοσίσκα 6 (3/9 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Μλεΐνκοβα 14 (8/25 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ, 57% υπ. – 33% άριστες), Μπάνιστερ 20 (16/35 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 45% υπ. – 36% άριστες), Χατζηευστρατιάδου 2 (2/3 επ.), Σαμπάτη.