Πόλο: Ήττα στο γκολ για τον Παναθηναϊκό από τη Μαρσέιγ

Το ντεμπούτο του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League πόλο ανδρών, συνοδεύτηκε από ήττα. Οι «πράσινοι» έχασαν 12-11 στην έδρα της Μαρσέιγ. Είχαν, όμως, καλή αγωνιστική εικόνα και το γεγονός πως η αναμέτρηση κρίθηκε στο γκολ, δείχνει τη δυναμική τους.

Για τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης, το «τριφύλλι»… λύγισε από την κάτοχο του EuroCup. Πληρώνοντας ουσιαστικά ένα «νεκρό» διάστημα μεταξύ δεύτερης και τρίτης περιόδου.

Επόμενη υποχρέωση του Παναθηναϊκού είναι στις 28/10, όταν θα υποδεχθεί στο Σεράφειο την πανίσχυρη Φερεντσβάρος. Η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας συνέτριψε 23-7 τη Στεάουα στη Βουδαπέστη, με πρώτο σκόρερ τον Στέλιο Αργυρόπουλο, που σκόραρε τέσσερις φορές, ενώ δύο γκολ πρόσθεσε ο Κώστας Κάκαρης.

Ο Στάθης Καλογερόπουλος, επιστρέφοντας στην πισίνα όπου πέρυσι αγωνιζόταν ως γηπεδούχος, ξεκίνησε με 2/2 στον παίκτη παραπάνω, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν λειτουργούσε σωστά και η γαλλική ομάδα προηγήθηκε 4-2. Το «τριφύλλι» απάντησε με σερί 3-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ, με γκολ του Χαλυβόπουλου στην κόντρα, αλλά ο Κρουσιγιά ισοφάρισε 5-5, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου και ο ίδιος παίκτης έδωσε προβάδισμα στη Μαρσέιγ, στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου. Ο Καλόγερόπουλος έχασε πέναλτι (απέκρουσε ο Τεσάνοβιτς), λίγο αργότερα σκόραρε το τρίτο του προσωπικό γκολ σε κόντρα επίθεση, αλλά αυτό ήταν το μοναδικό τέρμα των «πρασίνων» στη δεύτερη περίοδο. Η Μαρσέιγ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των παικτών του Δημήτρη Μάζη και ολοκλήρωσε το ημίχρονο προηγούμενη 8-6.

Συμπληρώθηκαν συνολικά 11,5 αγωνιστικά λεπτά, πριν βρουν οι «πράσινοι» ένα γκολ, με το πέναλτι του Γκιουβέτση να μειώνει σε 9-7. Ο Δημήτρης Νικολαϊδης από θέση φουνταριστού έριξε τη διαφορά στο γκολ και ο Γουάινμπεργκ απέκρουσε πέναλτι του Κρουσιγιά, επιτρέποντας στην ελληνική ομάδα να ξεκινήσει την τελευταία περίοδο σε απόσταση... βολής (9-8).

Στο τέταρτο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες αντάλλασσαν γκολ, με τους γηπεδούχους πάντως να διατηρούν προβάδισμα 1-2 τερμάτων. Τρία λεπτά πριν τη λήξη, με το σκορ στο 12-10, ο Μπουέ εκτέλεσε πέναλτι στο δοκάρι, αλλά εν συνεχεία ο Χαλυβόπουλος αστόχησε σε παίκτη παραπάνω. Ο Γκιουβέτσης έφερε ξανά στο γκολ τον Παναθηναϊκό (12-11), 1΄37’’ πριν το τέλος, οι Γάλλοι έχασαν επίθεση με παίκτη παραπάνω, όμως η πάσα στον Παπανικολάου στα 2μ. δεν ήταν καλή, οι γηπεδούχοι έκλεψαν και η αποβολή που χρεώθηκε στον Κοπελιάδη επέτρεψε στη Μαρσέιγ να εξαντλήσει τον υπολειπόμενο χρόνο.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 3-1, 1-2, 3-3

ΜΑΡΣΕΪΓ (Μίλος Στσεπάνοβιτς): Τεσάνοβιτς, Λαρούμπε, Κρουσιγιά 4, Ροντρίγκεθ, Νάγκι 3, Βερνού 3, Ντράσοβιτς, Μπουέ 1, Μαριόν-Βερνού, Ντε Νάρντι, Βανπεπερστραέτ, Ράντοβιτς 1, Πόρτερ, Κανοβά

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος , Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 3, Γούντχεντ, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 3, Γ. Νικολαϊδης, Παπασηφάκης, Δ. Νικολαϊδης 1, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 2