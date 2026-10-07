Αποθέωση Μέσι από Κριστιάνο: «Μόνο σεβασμός για ό,τι έχεις πετύχει με την Αργεντινή»

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και, μετά το τέλος της αναμέτρησης, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άφησε ασχολίαστη τη δημοσίευση του Μέσι και έγραψε ένα μήνυμα γεμάτο σεβασμό για όσα έχει πετύχει ο 39χρονος με την Αργεντινή.

«Λίο, τόσα πολλά χρόνια υπερασπίζεσαι τη χώρα σου και η ιστορία θα μείνει για πάντα. Μόνο σεβασμός για ό,τι έχεις πετύχει με την Αργεντινή. Σε αγκαλιάζω», ανέφερε ο Κριστιάνο.

Η ανάρτηση του Μέσι:

https://www.instagram.com/p/DeM7w8vjIk6/

Το σχόλιο του Ρονάλντο: