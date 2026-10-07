Αποθέωση Μέσι από Κριστιάνο: «Μόνο σεβασμός για ό,τι έχεις πετύχει με την Αργεντινή»
Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον αποθέωσε δημόσια μέσω Instagram.
Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και, μετά το τέλος της αναμέτρησης, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άφησε ασχολίαστη τη δημοσίευση του Μέσι και έγραψε ένα μήνυμα γεμάτο σεβασμό για όσα έχει πετύχει ο 39χρονος με την Αργεντινή.
«Λίο, τόσα πολλά χρόνια υπερασπίζεσαι τη χώρα σου και η ιστορία θα μείνει για πάντα. Μόνο σεβασμός για ό,τι έχεις πετύχει με την Αργεντινή. Σε αγκαλιάζω», ανέφερε ο Κριστιάνο.
Η ανάρτηση του Μέσι:
Το σχόλιο του Ρονάλντο: