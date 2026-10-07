· Προμηθέας Πατρών

Τρεπσκά - Προμηθέας 77-91: Επιβλητική εμφάνιση και νίκη για τους Πατρινούς

Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup ο Προμηθέας, ο οποίος επικράτησε της Τρεπσκά με 91-77.

Τρεπσκά - Προμηθέας 77-91: Επιβλητική εμφάνιση και νίκη για τους Πατρινούς
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Ο Προμηθέας ξεκίνησε ιδανικά την παρουσία του στο FIBA Europe Cup, καθώς επικράτησε της Τρέπτσα με 91-77 στη Μιτρόβιτσα.

Οι Πατρινοί πραγματοποίησαν εξαιρετικό ξεκίνημα και πήραν από νωρίς σημαντικό προβάδισμα, με τον Τζέικ Φόρεστερ να κυριαρχεί στις δύο ρακέτες. Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα προηγήθηκε με 18-4 και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +16 (12-28).

Η Τρέπτσα αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, εκμεταλλευόμενη τα 10 λάθη των Πατρινών και την εξαιρετική της ευστοχία στα δίποντα. Οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά και πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 39-45.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, ο Προμηθέας ανέβασε ξανά στροφές. Με τον Κένταλ Κόουλμαν, τον Γουίλιαμς και τον Σάνον Έβανς να δίνουν λύσεις, οι Πατρινοί έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +10 (57-67).

Με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Προμηθέας πάτησε γκάζι και με επιμέρους 2-12 εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 (59-79). Η Τρέπτσα αντέδρασε και μείωσε στους επτά (77-84), όμως η ελληνική ομάδα διαχειρίστηκε σωστά το φινάλε και έφτασε στη νίκη με 91-77.

Κορυφαίος για τον Προμηθέα ήταν ο Κένταλ Κόουλμαν με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Γουίλιαμς πρόσθεσε 18 πόντους με 4/6 τρίποντα. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Σάνον Έβανς, ο οποίος είχε 9 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 39-45, 57-67, 77-91.

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