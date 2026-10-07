EuroLeague: Ετοιμάζει αντιπρόταση στο ΝΒΑ, σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας

Η συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague, δεν έφερε… λευκό καπνό σε κάποιο ζήτημα απ’ αυτά που συζητήθηκαν. Δεν υπάρχει συμφωνία με το NBA, με τους μετόχους να απορρίπτουν την αρχική πρόταση, ενώ δεν προχώρησε και το θέμα της επέκτασης με επιλογή ομάδων.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, δημοσίευσε τις δικές του πληροφορίες για όσα θα ακολουθήσουν μετά τη συνάντηση στη λίμνη Κόμο. Όπως προκύπτει από αυτές, η EuroLeague όχι μόνο δεν… έκλεισε την πόρτα στο ΝΒΑ, αλλά ετοιμάζει και αντιπρόταση για να κατατεθεί εντός των ερχόμενων εβδομάδων.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός ήταν κάθετα αντίθετος στη συνέχιση των επαφών, ενώ ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Ρεάλ και την Φενέρμπαχτσε, ήταν υπέρ της συνέχισης των συζητήσεων.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος μάλιστα, τονίζει πως είναι καθοριστικό το αν θα βρεθεί η «χρυσή τομή». Στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, το NBA Europe είναι πολύ πιθανό να πάει πίσω την δημιουργία του για ένα χρόνο τουλάχιστον.

Μεταξύ άλλων τονίζεται στο ρεπορτάζ του Ουρμπόνας στο BasketNews:

«Η αρχική απόρριψη της πρότασης του NBA από τη EuroLeague για μια κοινή διοργάνωση δεν κλείνει την πόρτα σε μια πιθανή συνεργασία. Ωστόσο, η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να επηρεάσει το πότε τελικά θα ξεκινήσει το NBA Europe.

Οι ομάδες της EuroLeague δεν αποδέχθηκαν τους τρέχοντες όρους του NBA, όμως αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως το τέλος των διαπραγματεύσεων, τόνισαν οι πηγές του BasketNews.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι μέτοχοι της EuroLeague αναμένεται να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες, καταθέτοντας μια αντιπρόταση.

Πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις αναφέρουν ότι οι τελευταίοι όροι του NBA αποτελούν σημαντική βελτίωση σε σχέση με όσα είχαν παρουσιαστεί στα πρώτα στάδια των διαπραγματεύσεων. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών πριν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με τις πηγές του BasketNews, οι μέτοχοι της EuroLeague δεν πείστηκαν από τις οικονομικές προοπτικές που παρουσιάστηκαν για ένα πιθανό κοινό εγχείρημα με το NBA.

Πέρα από τις ανησυχίες ότι η οικονομική αποζημίωση που προσφερόταν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του πλειοψηφικού ελέγχου της διοργάνωσης στο NBA δεν ήταν αρκετά ελκυστική, οι ομάδες δεν πείστηκαν επαρκώς ούτε από τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ο χρόνος γίνεται ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας.

Το NBA εργάζεται με στόχο να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του διοργάνωση το 2027 και συνεχίζει να αναπτύσσει το εγχείρημα ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις με τη EuroLeague.

Ωστόσο, εάν το NBA και η EuroLeague δεν καταλήξουν σε συμφωνία και το NBA αποφασίσει τελικά να δημιουργήσει μια ξεχωριστή διοργάνωση, το ντεμπούτο του NBA Europe θα μπορούσε να μετατεθεί από το 2027 στο 2028».