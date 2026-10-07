ΑΕΚ – Σαλόν Βίλπας 95-93: Επέστρεψε από την «κόλαση» και μπήκε με το δεξί στο BCL

Η «Ένωση» έφτασε να βρίσκεται στο -3 μόλις 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να φέρει τα πάνω κάτω και να πάρει τη νίκη στον πρώτο της αγώνα στο φετινό Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έμεινε πίσω με 90-93, όμως, ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για την ισοφάριση, ενώ στην επόμενη κατοχή η ΑΕΚ έκλεψε την μπάλα κι ο Ερτέλ πέτυχε το καλάθι, 1.5’’ πριν το τέλος, που διαμόρφωσε το τελικό 95-93, μέσα σε αποθέωση στη SUNEL Arena. Στην τελευταία φάση το τρίποντο του Ουόκερ βρήκε σίδερο!

Η Βίλπας μπήκε καλύτερα, αλλά η ΑΕΚ βρήκε λύσεις

Η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση, με τη Σαλόν Βίλπας να εκμεταλλεύεται την αποτελεσματικότητά της από την περιφέρεια και να παίρνει από νωρίς διαφορά πέντε πόντων (5-10 στο 3’). Οι Φινλανδοί συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις πίσω από τα 6,75μ. και έφτασαν στο +7 (9-16 στο 5’), την ώρα που η «Ένωση» προσπαθούσε να βρει ρυθμό.

Σταδιακά, όμως, οι γηπεδούχοι άρχισαν να αντιδρούν. Οι Τζόσεφ, Νόλεϊ και Μπάρτλεϊ έδωσαν επιθετικές λύσεις και η ΑΕΚ κατάφερε να καλύψει τη διαφορά, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 24-24.

Η «Ένωση» ανέβασε την ένταση και πήρε τον έλεγχο

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Η ΑΕΚ πίεσε περισσότερο στην άμυνα, περιόρισε τη δράση της Βίλπας και με τον Ερτέλ να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του άρχισε να επιβάλλει τον ρυθμό της.

Η «Ένωση» έφτασε μέχρι και στο +11, με το σκορ να γίνεται 37-26 στο 14’, αναγκάζοντας τους φιλοξενούμενους να αναζητήσουν λύσεις κυρίως μέσα από τις προσπάθειες του Γουόκερ. Η Βίλπας κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, όμως η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 49-44.

Οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου δεν ήταν ανάλογη για την ΑΕΚ. Η Σαλόν Βίλπας μπήκε στο παρκέ με ένα γρήγορο 7-0 και μέσα σε δύο λεπτά ανέτρεψε το σκηνικό, περνώντας μπροστά με 49-51.

Από εκεί και έπειτα, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια και τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Στο 27’ το ταμπλό έδειχνε 56-56.

Ο Μπάρτλεϊ προσπάθησε να δώσει ξανά επιθετική ώθηση στην ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με 66-65 στο 29’, όμως το φινάλε της τρίτης περιόδου ανήκε στους Φινλανδούς. Με επιμέρους 6-0, η Βίλπας έκλεισε το δεκάλεπτο στο 66-71 και έβαλε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους γηπεδούχους.

Η ΑΕΚ αντέδρασε, αλλά η Βίλπας έμεινε ζωντανή

Η «Ένωση» δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Στην τελευταία περίοδο ανέβασε ξανά την απόδοσή της και με διαδοχικά τρίποντα ανέτρεψε τα δεδομένα, περνώντας μπροστά με 76-75 στο 33’.

Η Βίλπας, όμως, παρέμεινε μέσα στη διεκδίκηση της νίκης. Με τον Γουόκερ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Φινλανδοί πήραν εκ νέου το πάνω χέρι και έφτασαν στο +4 (85-89) στο 38’, φέρνοντας την ΑΕΚ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Μπάρτλεϊ και Ερτέλ υπέγραψαν την ανατροπή

Το τελευταίο λεπτό είχε όλα όσα έλειπαν από τα προηγούμενα 39. Ο Μπάρτλεϊ και ο Ερτέλ πήραν σημαντικές προσπάθειες και έδωσαν στην ΑΕΚ το προβάδισμα με 90-89, όμως ο Τζέφρις απάντησε άμεσα για το 90-91, 47’’ πριν από τη λήξη.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να σκοράρει στην επόμενη επίθεσή της και η Βίλπας βρήκε την ευκαιρία να φτάσει στο 90-93, μόλις 20’’ πριν από το τέλος. Κάπου εκεί, όμως, άρχισε η μεγάλη ανατροπή της ελληνικής ομάδας.

Ο Μπάρτλεϊ πήρε την ευθύνη και με ένα τεράστιο τρίποντο έφερε το παιχνίδι στα ίσα (93-93). Η ΑΕΚ πίεσε αμέσως στην επαναφορά, έκλεψε την μπάλα και ο Ερτέλ ολοκλήρωσε την ανατροπή, πετυχαίνοντας το καλάθι για το 95-93.

Η Σαλόν Βίλπας δεν κατάφερε να απαντήσει και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα της στο BCL, επιστρέφοντας από το -3 στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.

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