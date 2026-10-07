Μπράξτον Κι: «Θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα, να προστατέψουμε την μπάλα και να πάρουμε τα ριμπάουντ»

H Φενερμπαχτσέ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «T-Center» για την 4η αγωνιστική της Euroleague (8/10, 21:15.

Στις δηλώσεις του ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης, ο Μπράξτον Κι στάθηκε στην ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι φίλοι του Τριφυλλιού αλλά και στα στοιχεία που θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του.

«Νομίζω είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πολύ ποιοτικούς παίκτες στο ρόστερ τους. Όπως εμείς, είναι αήττητοι. Θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα, το ξέρουμε αυτό. Για αυτί πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα, να συγκεντρωθούμε στην άμυνα και να εφαρμόσουμε το πλάνο μας στην επίθεση. Είναι πολύ καλοί στα ριμπάουντ και τα κλεψίματα. Οπότε, πρέπει να προστατέψουμε την μπάλα και να πάρουμε τα ριμπάουντ» ανέφερε ο Μπράξτον Κι.