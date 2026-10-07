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Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μάχη της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε

Το OnSports σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από κοντά το μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε.

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μάχη της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η «μάχη» στην κανονική διάρκεια της EuroLeague. Το βράδυ της Πέμπτης (08/10) στις 21:15 ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στο «Telekom Center Athens».

Το OnSports σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και να παρακολουθήσετε από κοντά τη «μάχη» της αρμάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κόντρα στο «συγκρότημα» του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε έξι (6) διπλές προσκλήσεις για την αναμέτρηση του «Telekom Center Athens».

Για να δηλώσεις συμμετοχή αρκεί, έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 15:00, να κάνεις follow τον λογαριασμό του @onsportsgr στο Instagram και να κάνεις like και mention δύο φίλους σου στα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση. Η κλήρωση θα γίνει live στην εκπομπή "Το ΜΠΙΦ". Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή…

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε:

https://www.instagram.com/p/DeM2XRmjkQC/

Εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.

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