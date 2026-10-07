Άρης - Μπούργος 93-80: «Καθάρισε» τους Ισπανούς και έκανε το 2/2 στο EuroCup

Ο Άρης πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά στους φίλους του, επικρατώντας με 93-80 της Μπούργος και κάνοντας το 2/2 στο EuroCup.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν από την αρχή με ενέργεια και αποφασιστικότητα, αφήνοντας πίσω τους την εικόνα της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL. Ο Άρης επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +14 (28-14).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την άμυνα να βάζει δύσκολα στους Ισπανούς και την επίθεση να βρίσκει λύσεις από πολλούς παίκτες. Η διαφορά έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 53-30.

Στην επανάληψη ο Άρης διαχειρίστηκε το μεγάλο του προβάδισμα, χωρίς να επιτρέψει στη Μπούργος να επιστρέψει ουσιαστικά στο παιχνίδι, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 93-80.

Κορυφαίος ήταν ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ πρόσθεσε 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, σημειώνοντας νταμπλ-νταμπλ. Πολύτιμες βοήθειες έδωσαν ακόμη ο Άντονι Μοκόκα με 11 πόντους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 13.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 53-30, 69-55, 93-80.

ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 7 (1/4 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Ρόμπινσον-Ερλ 11 (1/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 6 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντιμιτρίεβιτς 21 (3/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 6 ασίστ, 3 λάθη), Μποχωρίδης, Μόργκαν (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ), Λιντέλ 5 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο 4, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μπιρτς, Μοκόκα 11 (1/5 τρίποντα).

ΜΠΟΥΡΓΟΣ (Φισάκ): Όντιτζ 25 (4/7 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Στούαρντ 13 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σάμαρ (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κοπρίβιτσα 9 (4 ριμπάουντ), Αλμαθάν, Ντίεθ 8 (4 ριμπάουν, 2 ασίστ), Γκιερέρο 2, Ραντοσάβλιεβιτς 2 (4 λάθη), Σενγκφέλντερ, Ντουμπούγια 18 (8/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λομπάκο 2, Ταμποάντα (4 ριμπάουντ).