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ΑΕΚ: «Ο Βάργκα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα» - Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Ούγγρο επιθετικό

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην πορεία της αποθεραπείας του Μπαρνάμπας Βάργκα, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: «Ο Βάργκα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα» - Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Ούγγρο επιθετικό
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Ο τραυματισμός του Μπαρνάμπας Βάργκα αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα τόσο για την ΑΕΚ όσο και για την εθνική Ουγγαρίας, με τον 31χρονο επιθετικό να απουσιάζει από τα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του στο Nations League.

Το ενδιαφέρον για την κατάσταση του διεθνούς φορ παραμένει έντονο και στην πατρίδα του, με τα τελευταία νέα να είναι πάντως ενθαρρυντικά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην εφημερίδα «Nezmeti» για την πορεία της αποθεραπείας του Βάργκα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. «Η κατάσταση του Μπαρνάμπας βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, αναρρώνει με καλό ρυθμό. Αλλά δεν προπονείται με την ομάδα προς το παρόν, θα δούμε πότε μπορεί να παίξει ξανά σε έναν αγώνα», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ.

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Όπως έχετε διαβάσει, ο Ούγγρος ξεκίνησε ασκήσεις με μπάλα και πλέον είναι σε διαδικασία επιστροφής στο κανονικά πρόγραμμα των προπονήσεων. Αυτό, μάλιστα, αναμένεται να συμβεί πριν το ταξίδι της ΑΕΚ στην Αγγλία, κάτι που σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα μπορεί να τον υπολογίζει για τα ματς της League Phase του Champions League με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο ρεαλιστικός στόχος, πάντως, είναι να μπορέσει να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τους «πολίτες», ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 20 Οκτωβρίου, αλλά αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

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